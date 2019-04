Britský parlament odhlasoval zákon o ďalšom odklade brexitu

Zákon má zabrániť odchodu Británie z EÚ bez dohody.

4. apr 2019 o 6:12 TASR

LONDÝN. Dolná komora britského parlamentu schválila v stredu neskoro večer zákon, ktorý má zaväzovať vládu k ďalšiemu odkladu vystúpenia krajiny z EÚ. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.

Skupina poslancov Dolnej snemovne z rôznych politických strán predložila príslušný návrh s cieľom zabrániť neriadenému odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ po tom, ako nebola v parlamente ani na tretíkrát schválená dohoda o podmienkach tzv. brexitu.

Rozhodol jeden hlas

Návrh prešiel v stredu v Snemovni všetkými troma čítaniami, pričom v poslednom z nich bol prijatý s tesným pomerom 313 ku 312 hlasom.

Pred vstupom do platnosti ho však musí ešte schváliť horná komora parlamentu - Snemovňa lordov.

Britská premiérka Theresa Mayová ešte v utorok po zasadnutí svojho kabinetu oznámila, že Spojené kráľovstvo požiada o ďalšie odloženie termínu brexitu.

Zákon umožní odklad aj po 22. máji

Mayová chce docieliť odklad do 22. mája, čo by znamenalo, že Británia by sa ani v tomto prípade nemusela zúčastniť na voľbách do Európskeho parlamentu, naplánovaných v EÚ na 23. - 26. mája.

Cieľom spomínaného návrhu poslancov je zaistiť si možnosť spolurozhodovania o dĺžke odkladu. Mohli by tak prípadne presadiť aj brexit po 22. máji proti vôli Mayovej, upozornila DPA.

Spojené kráľovstvo malo pôvodne Úniu oficiálne opustiť 29. marca. Mayová však 22. marca na summite EÚ v Bruseli dosiahla odklad brexitu v prípade neschválenia dohody do 12. apríla s tým, že dovtedy by mal Londýn informovať svojich európskych partnerov, ako si predstavuje ďalší postup.

Európski lídri zvolali na 10. apríla mimoriadny summit, na ktorom buď zvážia žiadosť Británie o odklad brexitu, alebo prerokujú na poslednú chvíľu prípravy na brexit bez dohody.

Ďalší odklad si vyžaduje súhlas predstaviteľov všetkých 27 zvyšných členských štátov EÚ.