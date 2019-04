Žiadny brexit aj tak nebude, hovorí sa v bruselských kuloároch

Brexit nebude, tvrdia europoslanci.

3. apr 2019 o 19:29 Matúš Krčmárik

Z Bruselu od nášho redaktora Matúša Krčmárika.

Pôvodný termín sa o dva týždne posunul, no za súčasného právneho stavu Veľká Británia odchádza z Európskej únie na budúci piatok bez dohody.

V Bruseli sa v týchto dňoch snažia zmierniť dosah tvrdého odchodu, na výbore v Európskom parlamente napríklad schválili, že Únia nebude voči Británii zavádzať vízovú povinnosť, britská premiérka Theresa Mayová zas v Londýne hľadá spôsob, ako ešte odísť kontrolovane.

V hre je aj možnosť, že by sa odchod znovu posunul a Briti by o mesiac a pol zorganizovali svoju časť volieb do Európskeho parlamentu. Alebo že by si svoje rozhodnutie spred dvoch rokov rozmysleli a odchod stiahli.

Toto vidí ako najviac pravdepodobné europoslanec za SMK Pál Csáky.

"Pre Veľkú Britániu by bolo najmúdrejšie odchodu sa vzdať, lepšie by to bolo aj pre Európu," povedal europoslanec z ľudoveckej frakcie na stretnutí so slovenskými novinármi v Bruseli.

Čoraz viac poslancov hovorí

To, že "čím ďalej, tým viac poslancov je presvedčených, že žiadny brexit nebude", hovorí aj europoslankyňa Anna Záborská, ktorá v tohtoročných voľbách kandiduje za novú stranu Kresťanská únia. Konkrétne mená ľudí s týmto názorom ani ich funkciu nepovedala.