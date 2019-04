Páchateľ pouličnej streľby v USA utiekol do zoo, polícia ho zatiaľ nenašla

Policajti prehľadali celý areál zoologickej záhrady.

3. apr 2019 o 17:33 SITA

CLEVELAND. Páchateľ v prípade pouličnej streľby v Clevelande v americkom štáte Ohio sa ukryl pred políciou v miestnej zoologickej záhrade, kde ho muži zákona zatiaľ nevedia nájsť.

Policajti pôvodne reagovali na hlásenie o streľbe, po ktorej nasledovala naháňačka s dodávkou, v ktorej sa snažili ujsť obaja pôvodcovia streľby.

Dodávka neskôr narazila do stĺpu, následne sa policajtom podarilo zatknúť jedného z páchateľov, no druhý medzitým preskočil cez múr do zoologickej záhrady a stratil sa v nej.

Policajti už celý areál prehľadali, no muža, po ktorom pátrajú, zatiaľ nenašli.