Newyorčan dostal dvadsať rokov za mrežami za podporu Islamského štátu

V novembri sa sám priznal k sprisahaniu s cieľom podporiť IS.

3. apr 2019 o 12:25 SITA

NEW YORK. Newyorčana v utorok odsúdili na dvadsať rokov za mrežami za podporu extrémistickej skupiny Islamský štát (IS). Saddam Mohamed Raishani sa v novembri priznal k sprisahaniu s cieľom podporiť IS.

Právnik Geoffrey Berman povedal, že odsúdený opustil manželku a dieťa v USA, aby v júni 2017 mohol vycestovať na Blízky východ, kde sa chcel venovať výcviku a následne bojovať v mene IS. Jeho plány mu však prekazili orgány činné v trestnom konaní.

Berman dodal, že Raishani chcel preukázať svoju oddanosť voči extrémistom aj tým, že v októbri 2015 pomohol inej osobe vycestovať do zahraničia.