Lajčák upozornil USA na utrpenie Ukrajincov

Prezidentské, ani neskoršie parlamentné voľby nesmú spomaliť riešenie situácie na Ukrajine.

3. apr 2019 o 10:53 TASR

WASHINGTON. Prezidentské a jesenné parlamentné voľby na Ukrajine nesmú narušiť či spomaliť snahy o riešenie situácie u našich východných susedov.

Ľudia tam totiž trpia každý deň a my musíme urobiť všetko pre to, aby sme to utrpenie zmiernili.

V utorok to povedal slovenský minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák po stretnutí s osobitným predstaviteľom rezortu americkej diplomacie pre Ukrajinu Kurtom Volkerom vo Washingtone.

USA schválili plány OBSE na Ukrajine

Lajčák informoval Volkera o doterajších krokoch Slovenska v úlohe predsedníckej krajiny Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) a ďalších konkrétnych plánoch na Ukrajine.

"Povedal, že máme plnú podporu americkej strany, že ten plán im je známy a že ho považujú za ambiciózny, ale zrealizovateľný, a že môžeme počítať s ich podporou," uviedol Lajčák.

Prečítajte si tiež: Minister Lajčák si uctil pamiatku Štefana Osuského

Hoci rokovacie tímy musia teraz počkať na výsledok volieb hlavy štátu na Ukrajine, Lajčák a Volker sa zhodli na tom, že ani prezidentské, ani neskoršie parlamentné voľby nesmú spomaliť riešenie situácie na Ukrajine.

"Nemôžeme si dovoliť tento rok nejakým spôsobom premrhať preto, že sú prezidentské voľby, na jeseň budú parlamentné voľby. Ľudia trpia, ľudia trpia každý deň, a preto my musíme bez ohľadu na ten volebný kalendár urobiť všetko pre to, aby sme dokázali aspoň trošku to utrpenie ľudí zmenšiť," povedal Lajčák.

Lajčák ocenil bývalého námestníka

Šéf slovenskej diplomacie na záver utorňajšieho pracovného programu odovzdal Zlatú plaketu ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR bývalému námestníkovi ministra zahraničných vecí USA Wessovi Mitchelovi ako ocenenie za jeho prínos k rozvoju slovensko-amerických vzťahov.

Lajčák zároveň vyzdvihol, že Mitchell sa výraznou mierou pričinil o zintenzívnenie záujmu USA o región strednej Európy a jeho bezpečnosť.

V stredu predstaví minister Lajčák priority slovenského predsedníctva v OBSE aj Helsinskému výboru amerického Kongresu.

Prečítajte si tiež: Porošenko informoval o smrti dvoch príslušníkov ukrajinskej armády

Výbor sleduje dodržiavanie zásad prijatých v Helsinkách na konferencii o bezpečnosti a spolupráci v Európe v roku 1975 a venuje sa aj agende OBSE.

Lajčák je vo Washingtone na trojdňovej pracovnej ceste. Okrem prezentácie predsedníctva v OBSE sa zúčastní aj na zasadnutí ministrov zahraničných vecí členských krajín NATO pri príležitosti 70. výročia podpísania Severoatlantickej zmluvy a vystúpi na konferencii o minulosti a budúcnosti aliancie.