USA obvinili iránsku vládu z neschopnosti čeliť záplavám a ponúkli pomoc

Irán obvinil USA z ekonomického terorizmu.

2. apr 2019 o 22:04 TASR

WASHINGTON. Minister zahraničných vecí USA Mike Pompeo obvinil v utorok iránsku vládu zo zodpovednosti za ničivé následky záplav, pričom však dodal, že Washington je pripravený pomôcť.

Informovala o tom agentúra AFP.

"Tieto záplavy opäť raz ukazujú mieru amatérizmu iránskeho režimu vo vzťahu k plánovaniu mestskej výstavby a krízovému manažmentu. Iránska vláda obviňuje zahraničné entity, hoci je to jej neschopnosť, ktorá spôsobila túto katastrofu," vyhlásil Pompeo.

Šéf americkej diplomacie podľa agentúry reagoval na skoršie vyjadrenie svojho iránskeho náprotivku Mohammada Džaváda Zarífa.

Ten totiž prostredníctvom Twitteru obvinil Spojené štáty z politiky "ekonomického terorizmu", ktorá viedla k situácii, keď Irán nemá následkom sankcií dostatok záchranárskych helikoptér.

Pompeo na margo kritickej situácie v Iráne ďalej dodal, že "Spojené štáty sú pripravené asistovať a prispieť Medzinárodnej federácii spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca (IFRC), ktoré následne sprostredkujú finančné prostriedky na podporu iránskeho Červeného polmesiaca".

Povodne, ktoré od polovice marca zasiahli rozsiahle oblasti Iránu, si vyžiadali približne 50 obetí na životoch a poškodili dôležité dopravné a komunikačné línie.

Ako uviedla agentúra AFP, na rozdiel od prírodných katastrof, ktoré zasiahli krajinu v minulosti, je v súčasnosti zahraničná pomoc pre Irán minimálna. Súvisieť to má najmä s obavami mnohých krajín z toho, že transakcie finančných prostriedkov do Iránu by mohli vyvolať trest zo strany USA.