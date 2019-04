Skupina poslancov chce zákonom donútiť Mayovú predĺžiť odklad brexitu

Labouristická poslankyňa Cooperová hovorila o veľmi nebezpečnej situácii.

2. apr 2019 o 15:05 TASR

LONDÝN. Skupina 11 poslancov Dolnej snemovne britského parlamentu z oboch hlavných politických táborov predstavila v utorok návrh zákona, ktorý požaduje ďalší odklad termínu brexitu.

Týmto spôsobom chcú zabrániť tomu, aby Spojené kráľovstvo 12. apríla odišlo z EÚ bez dohody, informovala televízia Sky News.

Veľmi nebezpečná situácia

Navrhovatelia chcú, aby ich iniciatívu prerokovala snemovňa 4. apríla, keď sa bude zaoberať aj ďalšími poslaneckými návrhmi týkajúcimi sa brexitu. Hlavnou predkladateľkou je labouristická poslankyňa Yvette Cooperová.

"Momentálne sme vo veľmi nebezpečnej situácii, v ktorej existuje vážne a stále vážnejšie riziko, že za desať dní dôjde k brexitu bez dohody," uviedla Cooperová pri predstavovaní návrhu.

Zákon o ďalšom odklade

Zákon by mal zaviazať britskú premiérku Theresu Mayovú, aby "okamžite" požiadala o ďalší odklad termínu odchodu krajiny z EÚ. Sama by pritom mala navrhnúť, aký dlhý by mal byť tento odklad.

Vplyvný konzervatívny člen snemovne Oliver Letwin označil predložený návrh za "posledný pokus" uchrániť Britániu pred potenciálne nepriaznivými dôsledkami neriadeného brexitu. Pripustil, že presadenie Cooperovej zákona nebude ľahké.

"Uvedomujeme si, že je to komplikované. Ale určite to stojí za to," zdôraznil Letwin.