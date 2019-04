Trump si strieľa do nohy. Ak zavrie hranicu s Mexikom, chýbať bude nielen avokádo

Prezident to môže urobiť tento týždeň.

2. apr 2019 o 11:57 Matúš Krčmárik

WASHINGTON, BRATISLAVA. V niečom to môže pripomínať následky prírodnej katastrofy. Problémy s dodávkami potravín, rýchlo rastúce ceny, ľudia bez práce a prepadávajúce sa burzové indexy.

Zatvorenie južnej hranice s Mexikom, ktorým sa vyhráža americký prezident Donald Trump, by malo následky nielen pre tamojších obyvateľov, ale na celé Spojené štáty, prenesene na celosvetovú ekonomiku, keďže do problémov by sa mohli dostať aj globálne spoločnosti.

Trump však toto nebezpečenstvo podľa oficiálnych vyjadrení nevidí.

Trvá na tom, že ešte tento týždeň by mohol zatvoriť hranicu, aby zastavil prílev ľudí zo Strednej Ameriky, ktorí cez Mexiko utekajú pred chudobou a násilnými gangmi. Hondurasu, Nikarague a Guatemale z tohto dôvodu plánuje zastaviť pomoc.

Mexiko sa pritom snažilo Američanov presviedčať, aby naopak, pomohli stredoamerickým krajinám viac, aby ľudia nemuseli odtiaľ utekať. Neuspelo.

„Zrušiť pomoc, je ako streliť sa sám do nohy,“ hovorí pre New York Times Adriana Beltrán z think-tanku Washingtonský úrad pre Latinskú Ameriku.

Zničujúce následky

Po odstavení vlády na viac ako mesiac, aby presadil peniaze na výstavbu múru na južnej hranici, a následnom vyhlásení mimoriadneho stavu, keď sa mu napriek odstávky Kongres presvedčiť nepodarilo, tak pokračuje v zásahoch proti migrantom prichádzajúcim z juhu.

Trump môže jednostranne rozhodnúť o uzavretí hraničných priechodov, keďže vláda má veľkú kontrolu nad pohybom tovaru a ľudí do Spojených štátov.

Vyskúšal si to už pri pokuse zakázať vstup do krajiny občanom moslimských krajín pred dvoma rokmi, no tam ho súdy nakoniec zbrzdili.

„Ak sa zavrie hranice, bude to mať zničujúce dôsledky pre celý región,“ hovorí pre Guardian starosta mesta El Paso so 680-tisíc obyvateľmi Dee Margo. „Zabilo by nás to, naozaj.“

Margo je pritom rovnako ako Trump republikánom, no tento nápad považuje za osobitne zničujúci. El Paso leží na západe Texasu, od 1,3-miliónového mesta Ciudad Juarez ho oddeľuje len hranica.