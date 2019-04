Možnosť neriadeného brexitu rastie, upozornil vyjednávač EÚ

Barnier uviedol, že Británia bude súčasťou colnej únie, poukázal na vzťahy s Nórskom.

2. apr 2019 o 10:47 TASR

BRUSEL. Brexit bez dohody je každým dňom pravdepodobnejší. Vyhlásil to v utorok na podujatí v Bruseli hlavný vyjednávač Európskej únie pre brexit Michel Barnier.

Reagoval tak na to, že britský parlament v pondelok večer znovu zamietol alternatívne stratégie odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ.

"V posledných dňoch sa scenár odchodu bez dohody stal pravdepodobnejší, stále však môžeme dúfať, že sa tomu vyhneme," povedal Barnier, ktorého citovala agentúra Reuters.

Nórsko ako príklad vzťahov s krajinou mimo EÚ

Dodal, že Európska únia je pripravená na to, že Veľká Británia bude aj naďalej súčasťou colnej únie alebo nadviaže s EÚ podobné vzťahy, ako je to v prípade Nórska.

Barnier ďalej uviedol, že Británia má pred odchodom z EÚ, ktorý je stanovený na 12. apríla, momentálne na výber tri možnosti: parlament môže ešte stále odsúhlasiť dohodu, ktorú premiérka Theresa Mayová vyrokovala s EÚ, vystúpiť z EÚ bez dohody alebo požiadať o odloženie termínu odchodu, čo by znamenalo, že by sa v máji aj v Británii konali voľby do Európskeho parlamentu.

Napriek problémom s chaotickým odchodom Británie "si s tým Európska únia poradí", povedal Barnier. "Nie všetko však pôjde hladko," citovala jeho slová agentúra AP.

Hlasovanie o alternatívach brexitu

V pondelok poslanci Dolnej snemovne neschválili ani jeden zo štyroch alternatívnych návrhov k zamietnutej dohode o odchode Spojeného kráľovstva z Európskej únie.

Niektoré z predložených nezáväzných návrhov počítali s tým, že Británia bude mať aj naďalej blízke ekonomické vzťahy s EÚ.

K získaniu väčšiny mal najbližšie návrh na zotrvanie v colnej únii s EÚ - na schválenie chýbali len tri hlasy.

Ďalšie návrhy, ktoré nezískali väčšinu, sa týkali zotrvania na jednotnom trhu, referenda o brexitovej dohode a zrušenia brexitu v prípade neschválenia dohody.

Britskí poslanci by mali v stredu hlasovať o ďalších alternatívach brexitu.

V piatok 12. apríla nastane tzv. tvrdý brexit, ak britský parlament dovtedy neschváli už trikrát zamietnutú dohodu s EÚ alebo Londýn sa nedohodne na ďalšom odklade termínu odchodu.

Spojené kráľovstvo malo pôvodne EÚ oficiálne opustiť 29. marca. Mayová však 22. marca na summite EÚ v Bruseli dosiahla odklad brexitu v prípade neschválenia dohody do 12. apríla s tým, že dovtedy by mal Londýn informovať svojich európskych partnerov, ako si predstavuje ďalší postup.

Európski lídri zvolali na 10. apríla mimoriadny summit, na ktorom buď zvážia žiadosť Británie o odklad brexitu, alebo prerokujú na poslednú chvíľu prípravy na brexit bez dohody.