Britskí poslanci budú hlasovať o štyroch alternatívach brexitovej dohody

Bercow vybral štyri možnosti z ôsmich predložených návrhov.

1. apr 2019 o 19:52 SITA

LONDÝN. Britskí poslanci budú hlasovať o štyroch alternatívach odmietnutej dohody o vystúpení z Európskej únie, ktorú vyrokovala premiérka Theresa Mayová.

Alternatívy, o ktorých budú rozhodovať v pondelok v neskorých hodinách, zahŕňajú aj dva návrhy na zachovanie úzkych ekonomických vzťahov medzi Britániou a Európskou úniou.

Na základe jedného z nich by Spojené kráľovstvo po brexite ostalo v colnej únii zahŕňajúcej tovary, zatiaľ čo druhý počíta s jednotným trhom zahŕňajúcim tovary aj služby.



Ďalšou možnosťou je, aby bola akákoľvek brexitová dohoda predmetom referenda a štvrtý návrh hovorí o tom, že by Británia mala zrušiť odchod z Európskej únie, ak budú do dátumu brexitu zostávať už len dva dni a stále nebude schválená dohoda o ňom.



Predseda dolnej komory John Bercow vybral tieto štyri možnosti z ôsmich predložených návrhov.