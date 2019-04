Ak Británia neodíde do 12. apríla, musí sa podľa Junckera zúčastniť na eurovoľbách

Niektorí britskí politici doteraz operovali s tým, že ich krajina by mohla byť počas eurovolieb ešte členom únie, no na voľbách by sa nezúčastnila.

1. apr 2019 o 16:45 SITA

Britská premiérka Theresa Mayová a šéf eurokomisie Jean-Claude Juncker.(Zdroj: TASR/AP)