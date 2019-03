Corbyn chce nové voľby, pokúsi sa vysloviť nedôveru Mayovej

Labouristi získavajú v prieskumoch náskok pred vládnucimi konzervatívcami.

31. mar 2019 o 23:52 ČTK

LONDÝN. Líder britských opozičných labouristov Jeremy Corbyn sa bude usilovať o to, aby parlament vyslovil nedôveru premiérke Therese Mayovej a britskí voliči mohli ísť k predčasným voľbám.

Britským médiám to povedalo niekoľko labouristických poslancov, ktorých strana získava v posledných prieskumoch náskok pred vládnucimi konzervatívcami.

Labouristi by zrejme boli za druhé referendum

Mayová síce čelí od piatkového tretieho odmietnutia brexitovej dohody rastúcemu tlaku na odstúpenie aj z radov svojej vlastnej strany, väčšina sa však pre hroziacu volebnú prehru na cestu k novým voľbám nechystá.

Prečítajte si tiež: Mayová nevie zlomiť Severných Írov. Radšej zrušme brexit, odkazujú

"Hovoril som včera (v sobotu) večer s Jeremym a pripravuje sa na parlamentné voľby," povedal podľa denníka The Sun podpredseda labouristov Tom Watson.

Labouristi by do prípadných volieb išli so sľubom užších väzieb na Úniu, než vyrokovala Mayová, a ich program by podľa Watsona veľmi pravdepodobne počítal s vypísaním druhého referenda o brexite.

Corbyn vyvolal hlasovanie o nedôvere už v decembri, vtedy sa za Mayovú postavili inak rozhádaní konzervatívci aj severoírski unionisti, ktorí podporujú jej menšinovú vládu.

Predčasné voľby v Británii

Mayová po piatkovom neúspechu svojej dohody v Dolnej snemovni naznačila, že jednou z možností, ako z krízy von, je práve vypísanie predčasných volieb.

Podľa posledných prieskumov by v nich však labouristi získali až päťpercentný náskok pred stranou premiérky, ktorú by v prípade pádu Mayovej zrejme čakal zložitý boj o nástupníctvo.

Podľa nedeľňajšieho vyjadrenia ministra spravodlivosti Davida Gaukea by mohla Mayová v budúcom týždni priložiť väčšiu váhu názorom poslancov, ktorí by v pondelok mali hlasovať o ďalšej sérii preferovaných možností riešenia brexitovej krízy.

Brexitu plynie čas

Vláda bude musieť "veľmi starostlivo zvážiť vôľu parlamentu", povedal Gauke.

Prečítajte si tiež: Mayová hovorila o poslednej šanci na brexit, poslanci dohodu odmietli

Zdroje britských médií z okolia premiérky už v piatok hovorili o možnosti, že by Mayová mohla dať poslancom na výber medzi svojou brexitovou dohodou a variantom, ktorý v pondelok získa najširšiu podporu.

Británia musí Bruselu do 12. apríla oznámiť svoj ďalší postup v snahe o usporiadaný odchod z Únie.

Ak tak neurobí, alebo únijné krajiny neschvália ďalší odklad, dôjde o polnoci tohto dňa na neriadený brexit.