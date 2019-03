Afganský viceprezident vyviazol nezranený z útoku Talibanu

Hodinu trvajúci útok sa odohral v severoafganskej provincii Balch.

30. mar 2019 o 20:17 TASR

KÁBUL. Bojovníci afganského militantného hnutia Taliban zaútočili v sobotu na konvoj, v ktorom išlo vozidlo s viceprezidentom Abdulom Rašídom Dóstumom, pričom zahynul jeden z jeho ochrankárov a viacero ďalších osôb utrpelo zranenia.

Samotný politik vyviazol bez ujmy, uviedla tlačová agentúra AFP s odvolaním sa na vyjadrenie bývalého Dóstumovho spolupracovníka.

Hodinu trvajúci útok sa odohral v severoafganskej provincii Balch, kde viceprezident počas dňa vystúpil na zhromaždení. Účastníkom povedal, že severný Afganistan by dokázal zbaviť Talibanu za šesť mesiacov, ak by mu to vláda umožnila.

Taliban sa prihlásil k zodpovednosti za sobotňajší útok prostredníctvom siete Twitter. Hovorca hnutia v príspevku uviedol, že usmrtení boli až štyria ochrankári.

Dóstum, vplyvný vodca afganských Uzbekov, je podľa AFP neslávne známy "extrémnymi krutosťami" a opakovaným striedaním táborov počas 40 rokov afganského konfliktu. V roku 2014 sa stal prvým viceprezidentom Afganistanu i napriek tomu, že jeho meno je spájané s radom vojnových zločinov. V minulosti už prežil viacero pokusov o atentát vrátane útoku v Kábule z minulého júla, ktorý si vyžiadal 23 obetí na životoch vrátane miestneho vodiča AFP a ku ktorému sa prihlásila extrémistická organizácia Islamský štát.