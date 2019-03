Boeing, ktorý havaroval, tlačil k zemi stabilizačný systém

Piloti sa márne snažili dostať stroj pod kontrolu.

30. mar 2019 o 19:19 SITA

LONDÝN. Postupne sa začínajú vynárať detaily z posledných chvíľ Boeingu 737 MAX 8 spoločnosti Ethiopian Airlines, ktorý havaroval pri Addis Abebe pred troma týždňami.

Vinu za nešťastie, ktoré pripravilo o život všetkých ľudí na palube, odborníci pripisujú stabilizačnému systému lietadla. Ten má zabrániť prílišnému zdvihnutiu nosu a následnej strate vztlaku. Nos lietadla nasmeruje dolu, ak lietadlu hrozí zastavenie.



Čoskoro po vzlietnutí, len vo výške 137 metrov nad zemou, začal systém na základe chybných informácií zo senzorov stláčať nos Boeingu k zemi a piloti sa márne snažili dostať stroj pod kontrolu. Dokazujú to aj výňatky z ich poslednej konverzácie, informuje denník Wall Street Journal. Lietadlo následne havarovalo len šesť minút po štarte.



Americký Federálny letecký úrad (FAA) už skôr uviedol, že dáta zo satelitov ukázali, že pohyby letu ET302 boli podobné pohybom letu 610 spoločnosti Lion Air, ktorý sa zrútil pri Indonézii v októbri a pri ktorom zomrelo 189 ľudí.

Obe lietadlá leteli s nepravidelnými zmenami nadmorskej výšky, čo by mohlo naznačovať, že obaja piloti mali problémy s kontrolou stroja. Krátko po vzlietnutí sa obe posádky usilovali vrátiť na letisko, ale nepodarilo sa im to.



Let ET302 spoločnosti Ethiopian Airlines havaroval 10. marca ráno zhruba 50 kilometrov južne od Addis Abeby. Zomrelo všetkých 157 osôb na palube, medzi nimi štyria Slováci.