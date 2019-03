Odídenci od labouristov a konzervatívcov zakladajú novú stranu Change UK

Chcú postaviť aj kandidátku do eurovolieb, ak sa na nich Británia zúčastní.

29. mar 2019 o 22:23 SITA

Heidi Allenová (druhá zľava) je dočasnou predsedníčkou strany. Do strany vstúpila aj ďalšia odídená z radov konzervatívcov Anna Soubreyová (druhá sprava).(Zdroj: TASR/AP)

BRATISLAVA. Jedenásti poslanci dolnej komory britského parlamentu, ktorí nedávno vystúpili z oboch hlavných britských politických strán, si už podali žiadosť o registráciu nového politického subjektu.

Bude sa volať Change UK a jeho dočasnou predsedníčkou bude bývalá poslankyňa Konzervatívnej strany Heidi Allen.

To je do istej miery prekvapením, keďže doteraz za túto formáciu hovoril najčastejšie bývalý labouristický poslanec Chuka Umunna.

Stáleho predsedu si strana zvolí až na septembrovom zjazde. Ešte predtým by však chcela postaviť kandidátku do májových volieb do Európskeho parlamentu - v prípade, že sa na nich Británia zúčastní.

Zatiaľ jedenásti poslanci

Change UK zatiaľ tvoria ôsmi bývalí poslanci opozičnej Labouristickej strany a traja poslanci, ktorí nedávno opustili vládnucu Konzervatívnu stranu.

Hlavným dôvodom pre jedných aj druhých bol nesúhlas so spôsobom, ako sa ich strany stavajú k otázke vystúpenia Veľkej Británie z Európskej únie. Hlavnou témou, ktorá týchto poslancov spája, je práve snaha o zotrvanie krajiny v únii.

Účasť Veľkej Británie na voľbách do EP, ktoré sa uskutočnia 23. až 26. mája, v piatok vôbec po prvýkrát označila za pravdepodobnú aj britská premiérka Theresa Mayová.

Doteraz premiérka trvala na tom, že krajina sa na týchto voľbách už nesmie zúčastniť a v čase, keď sa budú konať, musí byť už mimo EÚ. Názor však zmenila po tom, ako poslanci dolnej komory britského parlamentu v piatok aj na tretíkrát odmietli dohodu o vystúpení Veľkej Británie z Európskej únie, na ktorej sa dohodli britskí vyjednávači s predstaviteľmi EÚ.

Mayová krátko nato vyhlásila, že krajina teraz musí "nájsť inú cestu vpred", a tá bude podľa nej "skoro určite zahŕňať" aj účasť krajiny na voľbách do EP.

Tri základné možnosti

Veľká Británia teraz musí do 12. apríla oznámiť predstaviteľom EÚ, čo plánuje robiť ďalej. Základné možnosti sú tri - úplné zrušenie brexitu, žiadosť o dlhší odklad, a vystúpenie z únie "nadivoko", teda bez akejkoľvek dohody.

Mayová posledné mesiace za brexit vytrvalo bojovala, napriek tomu, že pred referendom o brexite z júna 2016 bola ešte za zotrvanie krajiny v Únii.

Opätovné referendum o brexite Mayová doteraz striktne odmietala, pričom argumentovala, že nie je možné pýtať sa občanov ešte raz na to isté, na čo už raz odpovedali.

Už niekoľko mesiacov je pritom verejná mienka v krajine jednoznačne naklonená zotrvaniu v únii, čo potvrdzujú prieskumy všetkých renomovaných agentúr.

