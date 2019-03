Keňa chce opäť zatvoriť utečenecký tábor Dadaab

Nachádza sa v ňom viac ako 200-tisíc migrantov zo susedného Somálska.

29. mar 2019 o 19:12 SITA

NAIROBI. Interné dokumenty Organizácie Spojených národov (OSN) uvádzajú, že Keňa sa opäť pokúša zatvoriť utečenecký tábor Dadaab, v ktorom sa nachádza viac ako 200-tisíc migrantov zo susedného Somálska.

Dokumenty, ktoré sa podarilo získať agentúre The Associated Press ukazujú, že Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov akceptuje snahu zatvoriť tábor, no dodáva, že v Somálsku je aj naďalej neistá bezpečnostná situácia.



Keňa považuje tábor, ktorý je jedným z najväčších na svete, za zdroj možných problémov.

Tamojší súd v roku 2017 zablokoval jeho zatvorenie s tým, že pre utečencov nie je bezpečné vrátiť sa domov. Vysokopostavený zástupca vlády, ktorý hovoril pod podmienkou anonymity, potvrdil, že Keňa chce tábor opäť zatvoriť.