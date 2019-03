Zo správy o Trumpovi a Rusku nevidela verejnosť ani sto slov

Hoax o Rusku je mŕtvy, vyhlásil Trump.

29. mar 2019 o 19:53 Matúš Krčmárik

WASHINGTON, BRATISLAVA. Keď sa amerických voličov pred volebnými miestnosťami pýtali, prečo hlasovali v minuloročných voľbách do Kongresu za demokratov, nespomínali Donalda Trumpa.

Oveľa dôležitejšie ako snaha dostať z úradu prezidenta pre nich bolo zdravotníctvo, imigrácia, ekonomika a politika držby zbraní.

Aj keby sa však demokrati chceli posunúť pred budúcoročnými prezidentskými voľbami k týmto témam, nateraz sa im to nedarí. Apodľa prieskumu pre CNN si až 88 percent demokratických voličov myslí, že Kongres mal pokračovať vo vypočúvaniach v súvislosti s obvineniami, že americký prezident sa ešte v kampani spolčil s Ruskom.

Nemorálne a neetické

„Nemyslím si, že je v poriadku, ak sa členovia prezidentovej rodiny stretávali s Rusmi, aby od nich získali špinu na Hillary Clintonovú," vyhlásil šéf spravodajského výboru Snemovne reprezentantov Adam Schiff.

Víkendové vyjadrenie republikánskeho ministra spravodlivosti Williama Barra, podľa ktorého 22 mesiacov trvajúce vyšetrovanie pod vedením Roberta Muellera nedokázalo, že by sa Trump spolčil v kampani s Ruskom, ho neuspokojilo.

"Považujem to za nemorálne, neetické, nevlastenecké a, áno, myslím si, že je to skorumpované a je to dôkazom spolčenia," pripomenul Schiff stretnutie, na ktorom sa zúčastnil prezidentov syn Donald Trump mladší a prezidentov zať Jared Kushner.