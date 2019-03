Za Mayovej dohodu nebudú hlasovať severoírski unionisti ani labouristi

Británia mala pôvodne EÚ oficiálne opustiť 29. marca.

28. mar 2019 o 21:37 TASR

LONDÝN. Severoírska Demokratická unionistická strana (DUP) vo štvrtok potvrdila, že v piatok bude v Dolnej snemovni britského parlamentu hlasovať proti prijatiu dohody o odchode Británie z EÚ, ktorú s Bruselom uzavrela vláda premiérky Theresy Mayovej.

Informovala o tom spravodajská televízia Sky News.

Dohodu nepodporia

Poslanci DUP, ktorí v parlamente podporujú menšinovú konzervatívnu vládu, Mayovej dohodu nepodporia napriek tomu, že Dolná snemovňa bude hlasovať výlučne o 585-stranovej dohode o odchode Británie z EÚ bez 26-stranovej politickej deklarácie o budúcich vzťahoch medzi Londýnom a EÚ, ktorá je jej súčasťou.

Za dohodu nebudú hlasovať ani poslanci opozičnej Labouristickej strany. "Nie sme pripravení premiérku v tomto podporiť.

Theresa Mayová posúva Spojené kráľovstvo k brexitu so zaviazanými očami, keď pred zajtrajším hlasovaním oddeľuje dohodu o odchode z EÚ od politickej deklarácie," uviedol pre Sky News vodca labouristov Jeremy Corbyn, ktorý mal vo štvrtok s premiérkou približne 20-minútový telefonický rozhovor.

"Ide o obrovský krok do tmy. Takže premiérka, ktorá povedala, že pri brexite nie je dohodnuté nič, kým nie je dohodnuté všetko, teraz vyzýva poslancov, aby hlasovali za odchod Británie z EÚ, pričom ani len netuší, čo bude nasledovať," napísal na Twitteri labouristický poslanec John McDonnell.

Rozhodnúť má verejnosť

Svoj postoj k piatkovému hlasovaniu o Mayovej dohode vyjadrila aj Liberálnodemokratická strana.

"Liberálni demokrati sa vyjadrili jasne: Či táto dohoda prejde, alebo nie, o brexite musí rozhodnúť verejnosť. Mali by to byť ľudia, nie politici, kto bude mať v otázke dohody posledné slovo, vrátane možnosti zotrvania v EÚ. V roku 2017 prišla Theresa Mayová o väčšinu (v parlamente). Odvtedy prišla aj o dôveryhodnosť. V každom prípade je najvyšší čas, aby prišla aj o miesto," uviedol liberálnodemokratický poslanec Alistair Carmichael.

Dodal, že premiérka využíva Dolnú snemovňu na riešenie problémov vo vlastnej Konzervatívnej strane. Liberálni demokrati vládli v koalícii s konzervatívcami v rokoch 2010-2015.

Mayová však minulý týždeň na summite EÚ v Bruseli dosiahla odklad brexitu prinajmenšom do 12. apríla, čo sa stane vtedy, keď parlament ani tretíkrát neschváli "rozvodovú dohodu".

Ak by však britský parlament dohodu na tretí pokus schválil, odišla by Británia z Únie až 22. mája. A post premiérky by podľa svojho stredajšieho vyhlásenia opustila aj Mayová.

Poslanci dohodu vyrokovanú Mayovej vládou s EÚ odmietli už 15. januára a 12. marca.