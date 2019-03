Ak prejde dohoda o brexite, Mayová odstúpi z postu premiérky

27. mar 2019 o 18:37 Matúš Krčmárik

BRATISLAVA. Britská premiérka Theresa Mayová povedala poslancom, že ak v parlamente prejde dohoda o brexite, odstúpi zo svojho postu.

Nebude tak už pri ďalších rokovaniach o budúcich obchodných vzťahoch medzi Európskou úniou a Veľkou Britániou, sľúbila na stretnutí s takzvaným Výborom 1922, v ktorom sa stretávajú jej názoroví oponenti v rámci Konzervatívnej strany.

V tomto klube je aj väčšina poslancov, ktorí dvakrát odmietli zahlasovať za dohodu o odchode z Európskej únie.

Strach zo zrušenia brexitu

„Viem, že niektorí z vás sa obávajú, že ak zahlasujú za dohodu, budem to brať ako mandát do druhej fázy. Nebudem, počujem, čo hovoríte,“ povedala Mayová rebelujúcim poslancom.

„My však musíme dohodu presadiť a dotiahnuť brexit. Som pripravená vzdať sa tejto práce skôr, ako som očakávala, aby som urobila to, čo je dobré pre našu krajinu a našu stranu,“ dodala.

Mayová poslancom povedala, že si želá usporiadané posunutie rokovacích právomocí na svojho nástupcu, no neprezradila, kedy by odišla. Podľa novinárov Guardianu sa v kuloároch hovorí o letnom odchode.

O tom, že Mayová bude musieť ako premiérka skončiť, aby zástancovia tvrdého brexitu zmenili svoj postoj k dohode, sa hovorí už dlhšie. Naznačil to aj bývalý minister zahraničných vecí a jedna z hlavných tvárí kampane za odchod pred referendom v roku 2016 Boris Johnson.

"Táto dohoda je hrozná a dlhodobo som proti nej," povedal podľa Guardianu ešte pred večerným stretnutím s Mayovou. Poznamenal, že potrebuje vidieť, že "druhá fáza rokovaní bude iná ako tie doterajšie".

Johnson aj ďalší poslanci s podobným názorom sa obávajú, že ak by nakoniec za dohodu nezahlasovali, mohlo by to viesť k úplnému zrušeniu brexitu, alebo aspoň k výraznému posunutiu jeho termínu.

Poslanci v stredu večer rokujú a budú hlasovať o rôznych možnostiach brexitu, ktoré sa odlišujú od toho, čo v Bruseli vyrokovala a do parlamentu dvakrát priniesla Mayová. Návrhov je až osem, je teda možné, že väčšinu nezíska žiadny z nich.

Aj keby dohoda prešla, Britániu a Európsku úniu čakajú ďalšie rokovania o budúcich obchodných vzťahoch, ktoré by podľa pôvodného plánu mali pokračovať do konca prechodného obdobia v roku 2020.

Kedy odíde?

To však nie je vôbec isté, keďže nie je jasný ani termín britského odchodu. Pôvodne mala Británia odísť tento piatok, no Európska únia súhlasila s posunom.

Ak do 11. apríla britský parlament dohodu neschváli, na druhý deň Británia odíde natvrdo, alebo sa bude musieť zúčastniť na voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré sa konajú koncom mája.

V tom prípade by bol v hre dlhší posun, alebo úplne zrušenie brexitu, čoho sa obávajú poslanci okolo Johnsona.

Ak dohoda dovtedy parlamentom prejde, Británia Európsku úniu opustí 22. mája.