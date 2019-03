Hral ukrajinského prezidenta. Teraz sa ním môže stať

Z Kyjeva od nášho redaktora Lukáša Onderčanina

KYJEV. Žije nudným životom v kyjevskom byte s rodičmi, učí dejepis nevychovanú triedu a zanadáva si na politiku, v ktorej sa voľbami aj tak nič nezmení. Až mu jedného dňa na dvere zaklope skupina mužov v obleku a povie mu: „Dobrý deň, pán prezident.“

Komediálny seriál Sluha národa o obyčajnom učiteľovi, ktorého pre populárne video nečakane zvolia za prezidenta, si obľúbilo mnoho Ukrajincov. Jeho hlavný predstaviteľ to však s politikou myslí vážne.

Všetky prieskumy zatiaľ napovedajú, že 41-ročný herec a komik Volodymyr Zelenskyj sa môže stať ukrajinským prezidentom. Hovorí po rusky, debaty nevyhľadáva, vo vysielaní svojho seriálu nevidí kampaň a mnohí za ním vidia oligarchu.

Čo môže Ukrajincom ponúknuť tento kandidát a prečo pobláznil najmä mladých ľudí?

Som nový, voľte ma

Keď Viktoria po silvestrovských oslavách počula o Zelenského prejave, stále tomu úplne neverila. „Myslela som si, že je to žart, pokračovanie jeho seriálu Sluha národa. No on to myslel vážne,“ hovorí mladá politologička žijúca v Kyjeve.

Herec ešte pred polnocou v zábavnom programe vystúpil a povedal, že „chce niečo na Ukrajine zmeniť“. V seriáli je Zelenskyj neformálny, trochu zmätený, no odhodlaný bojovať proti korupcii.

Tak ho dnes vnímajú aj mnohí Ukrajinci. Aj keď nemá žiadnu politickú skúsenosť, ihneď vystrelil na čelo prieskumov a dokonca si pred svojimi súpermi – súčasným prezidentom Petrom Porošenkom a expremiérkou Juliou Tymošenkovou - udržuje výraznejší náskok.

Nedeľňajšie prezidentské voľby na Ukrajine môžu byť zásadné pre budúcnosť krajiny. Budúci týždeň to bude päť rokov, odkedy sa na východe krajiny začal ozbrojený konflikt, ktorý si vyžiadal vyše 13-tisíc obetí.