Eurokomisia je za jednotný postup v otázke bezpečnosti 5G sietí

Celosvetové výnosy z technológie 5G v roku 2025 odhadujú na sumu 225 miliárd eur.

26. mar 2019 o 18:30 TASR

BRUSEL. Európska komisia v utorok v rámci pracovného výjazdu do Štrasburgu odporučila súbor operačných krokov a opatrení na zabezpečenie vysokej úrovne kybernetickej bezpečnosti tzv. 5G sietí v celej EÚ.

Komisia pripomenula, že telekomunikačné siete piatej generácie (5G) budú tvoriť základ európskych spoločností a ekonomiky vďaka prepojeniu miliárd objektov a systémov, a to aj v takých zásadných odvetviach, ako sú energetika, doprava, bankovníctvo, zdravotníctvo či systémy priemyselnej kontroly.

Posilnenie preventívnych opatrení

Okrem toho aj demokratické procesy, ako sú voľby, sa čoraz viac opierajú o digitálnu infraštruktúru, čo zdôrazňuje potrebu riešiť akékoľvek jej slabé miesta.

Exekutíva EÚ preto odporučila súbor konkrétnych opatrení na posúdenie rizík v oblasti kybernetickej bezpečnosti sietí 5G a posilnenie preventívnych opatrení.

Odporúčania sú kombináciou legislatívnych a politických nástrojov, ktoré slúžia na ochranu európskych ekonomík, spoločností a demokratických systémov.

Ak chce Európa získať kľúčovú konkurenčnú výhodu na globálnom trhu, zaistenie kybernetickej bezpečnosti je nevyhnutné pre zaručenie jej strategickej autonómie.

Spoločná koncepcia integrity technológie 5G

Je preto nevyhnutné, aby infraštruktúra 5G v EÚ bola odolná a chránená pred nechcenými technickými alebo právnymi zásahmi.

Eurokomisár zodpovedný za bezpečnostnú úniu Julian King v správe pre médiá uviedol, že odolnosť digitálnej infraštruktúry má zásadný význam pre vlády, podniky, bezpečnosť osobných údajov a fungovanie demokratických inštitúcií.

"Musíme vypracovať európsku koncepciu na ochranu integrity technológie 5G, ktorá bude fungovať ako digitálny krvný obeh nášho prepojeného bytia," zhodnotil situáciu.

Podľa správy Európskej komisie by každá slabina sietí 5G alebo kybernetický útok zameraný na budúce siete v jednom členskom štáte ovplyvnili Úniu ako celok. Aj preto sú potrebné zosúladené opatrenia.

Na vnútroštátnej úrovni by mal každý členský štát EÚ do konca júna 2019 dokončiť vnútroštátne posúdenie rizika infraštruktúry 5G siete a do 15. júla predložiť výsledky Európskej komisie.

Na tomto základe by mali krajiny aktualizovať bezpečnostné požiadavky určené prevádzkovateľom sietí a zahrnúť do nich podmienky zaručenia bezpečnosti verejných sietí, najmä pri udeľovaní práv na využívanie rádiových frekvencií v pásmach 5G.

Na úrovni EÚ by si členské štáty mali navzájom vymieňať informácie a s podporou Európskej komisie a Agentúry EÚ pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA) do 1. októbra 2019 dokončiť koordinované posúdenie rizika.

To vytvorí podklad pre súbor zmierňujúcich opatrení, ktoré možno využiť na vnútroštátnej úrovni.

Ako príklad možno uviesť požiadavky na certifikáciu, testy, kontroly, ako aj identifikáciu produktov alebo dodávateľov, ktorí sa považujú za potenciálne "nie bezpečných".