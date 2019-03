Vláda odovzdala brexit parlamentu. Konečný výsledok zrejme nepoteší nikoho

Takéto hlasovanie Briti zažili len raz.

26. mar 2019 o 20:22 Matúš Krčmárik

LONDÝN, BRATISLAVA. V celej osemstoročnej histórii britského parlamentarizmu sa to odohralo len raz a ani vtedy to nedopadlo dobre. Britskí poslanci si napriek tomu takzvané indikatívne hlasovanie skúsia znovu.

Poslanci majú v stredu naznačiť, ktorá forma britského odchodu z Európskej únie má medzi nimi najväčšiu podporu.

Keď premiér Tony Blair hľadal v roku 2003 spôsob, ako priniesť viac demokratických mechanizmov do výberu členov hornej komory parlamentu, snemovne lordov, narazil na silný odpor aj vo vlastnej strane.

A tak sa obrátil na parlament, ktorému dal voľnú ruku v tom, ako by mala horná komora v budúcnosti vyzerať.

Poslanci nakoniec dostali možnosť hlasovať o siedmich možnostiach – od plne volenej snemovne až po plne nominovanú.

Výsledkom však bolo, že žiadny z návrhov nedostal väčšinu a snemovňa lordov tak dodnes ostáva zmesou monarchom vybraných silných osobností, cirkevných funkcionárov a doživotných či dokonca dedičných členov.

Neúspech už neznamená status quo

„Tieto hlasovania môžu byť nakoniec podobné v tom, že pre žiadnu možnosť sa nenájde dostatočná väčšina a konečný výsledok nepoteší nikoho,“ napísal odborník na britskú modernú históriu z Univerzity v Newcastli Martin Farr v januári, keď sa o možnosti „náznakového“ hlasovania hovorilo prvýkrát.

V článku pre web Conversation pripomína, že keď sa vtedy toto hlasovanie skončilo neúspechom, ostal zachovaný pôvodný stav.

Ak by sa však hlasovanie o brexite skončilo nakoniec neúspechom, výsledkom by bol odchod 12. apríla bez dohody, čo by bola oproti súčasnosti obrovská zmena.