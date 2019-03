Rada Európy žiada od Slovenska dokončenie protikorupčných opatrení

Nepodarilo sa dosiahnuť väčšiu transparentnosť legislatívneho procesu.

26. mar 2019 o 10:25 TASR

BRUSEL. Slovenská republika dosiahla určitý pokrok v implementácii opatrení na predchádzanie korupcii medzi poslancami, sudcami a prokurátormi, štátne úrady by však mali zintenzívniť svoje úsilie na dokončenie prebiehajúcich reforiem.

Uviedla to v utorok vo svojej správe Skupina štátov proti korupcii (GRECO), protikorupčný orgán Rady Európy.

Nezrealizované odporúčania

V správe GRECO sa uvádza, že šesť rokov po prijatí Štvrtého kola hodnotiacej správy z roku 2013 Slovensko realizovalo iba sedem zo šestnástich odporúčaní tejto skupiny. Tri odporúčania neboli realizované a ďalších šesť len čiastočne.

Rada Európy podľa tohto dokumentu víta, že slovenský parlament prijal novelu ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Po zavedení do praxe by to malo zlepšiť pravidlá týkajúce sa transparentnosti finančných záujmov a výhod poslancov, najmä ich povinnosť deklarovať dary alebo iné výhody a používanie nehnuteľného alebo hnuteľného majetku.

Pravidlá pre lobing

Skupina GRECO upozornila, že mimoriadne dôležité odporúčanie - vypracovanie etického kódexu, ktorý má riešiť konflikty záujmov a prijímanie darov a iných výhod poslancami - musí byť dokončené parlamentnou pracovnou skupinou a predložené Národnej rade na formálne prijatie.

Protikorupčný orgán Rady Európy vyjadril poľutovanie nad tým, že sa na Slovensku nepodarilo dosiahnuť politický konsenzus o tom, ako dosiahnuť väčšiu transparentnosť legislatívneho procesu prostredníctvom úpravy vzťahov medzi poslancami a tretími stranami, čo sa týka aj lobistov.

Tiež sa nepodarilo posilniť dohľad a presadzovanie pravidiel pre zverejňovanie finančných informácií.

Sudcovia v konflikte záujmov

Správa GRECO zohľadnila, že slovenská strana pracuje na vývoji "pravidiel výkladu" nového Kódexu správania sudcov, ktorý sa týka konfliktu záujmov sudcov, a privítala, že sa podarilo posilniť presadzovanie pravidiel týkajúcich sa majetkových priznaní sudcov.

Podľa GRECO je však určená hranica vo výške 6600 eur pre nahlásenie darov prijatých sudcami a prokurátormi ešte stále príliš vysoká.

V správe sa tiež uvádza, že pokiaľ ide o prokurátorov, slovenská strana ešte musí zverejniť informácie o majetkových priznaniach prokurátorov.

GRECO vyzvala zodpovedné slovenské orgány, aby do 31. decembra 2019 podali správu o opatreniach prijatých na implementáciu doteraz neuskutočnených odporúčaní Rady Európy.