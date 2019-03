Britský parlament bude hlasovať o alternatívnych brexitových scenároch

Británia mala pôvodne oficiálne opustiť Úniu 29. marca.

26. mar 2019 o 0:07 TASR

LONDÝN. Britská vláda utrpela v procese brexitu ďalšiu porážku, keď poslanci Dolnej snemovne parlamentu schválili v stredu večer tesnou väčšinou 27 hlasov dodatok, podľa ktorého budú v stredu hlasovať o alternatívach k dohode o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ. Informovala o tom spravodajská televízia Sky News.

Návrh konzervatívneho poslanca Olivera Letwina podporilo 329 poslancov, proti bolo 302 zákonodarcov. Hlasovali zaň ho aj traja štátni tajomníci _ Richard Harrington, Alistair Burt a Steve Brine _, ktorí zároveň podali demisiu. Harrington obvinil vládu premiéra Theresy Mayovej, že "hrá ruletu so životmi" pracujúcich ľudí a firiem.

Schválený návrh umožní sériu indikatívnych hlasovaní o alternatívnych brexitových scenároch, napríklad zotrvaní Británie v colnej únii alebo v jednotnom trhu či druhé referendum o brexite. Hoci každé hlasovanie bude nezáväzné, bude mať politickú váhu a naznačí, ktorý scenár by mohol získať v parlamente väčšinu.

Britská premiérka Theresa Mayová v pondelok na úvod rozpravy vyhlásila, že dohoda o odchode Británie z EÚ, ktorú jej vláda uzavrela s Bruselom, zatiaľ nemá dostatočnú podporu poslancov Dolnej snemovne. Podľa pôvodného plánu sa o dohode o odchode Británie z EÚ malo tretíkrát hlasovať v utorok alebo stredu. Premiérka však povedala, že po tom, ako poslanci dohodu už dvakrát odmietli, dá o nej hlasovať až vtedy, keď si bude istá, že parlament ju schváli.

Británia mala pôvodne oficiálne opustiť EÚ 29. marca. Mayová však minulý týždeň na summite EÚ v Bruseli dosiahla odklad brexitu prinajmenšom do 12. apríla, čo sa stane vtedy, keď parlament ani tretíkrát neschváli "rozvodovú dohodu". Ak by však britský parlament dohodu na tretí pokus schválil, odišla by Británie z Únie až 22. mája.