Trump je Muellerovou správou nadšený. Demokratom možno vyhrá voľby

Správa Trumpa neoslobodzuje.

25. mar 2019 o 18:12 Matúš Krčmárik

Donald Trump pred odletom do Washingtonu.(Zdroj: SITA/AP)

WASHINGTON, BRATISLAVA. Nedeľa bola pre Donalda Trumpa zrejme najlepším dňom od januára 2017, keď nastúpil do prezidentského úradu. Konečne sa mohol postaviť pred novinárov s tvrdením, že napriek všetkým obvineniam nespolupracoval s Ruskom.

„Keby nebol abstinent, zrejme by si v tejto chvíli na palube Air Force One otváral šampanské. Takto si možno slávnostne dá do diétnej koly o jednu kocku ľadu viac,“ napísal napríklad korešpondent BBC v Spojených štátov Jon Sopel.

V nedeľu totiž vyšiel štvorstranový súhrn, ktorý pripravil minister spravodlivosti William Barr zo správy osobitného vyšetrovateľa Roberta Muellera. Ten 22 mesiacov skúmal, či sa ľudia z Trumpovej kampane pred voľbami v roku 2016 nespolčili s Ruskom.

Dve zistenia

Súhrn prináša dve zistenia. Podľa prvého sa vyšetrovateľovi nepodarilo nájsť prepojenie medzi Trumpovou kampaňou a ruskou vládou "napriek opakovaným ponukám pomoci od jednotlivcov napojených na Rusko".

Ľudia z Trumpovej kampane na ponuky vraj nereagovali, aj keď sa s niekoľkými ruskými zástupcami dokázateľne stretli, a viacerí priznali, že o týchto stretnutiach klamali.