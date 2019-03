Kremeľ znova poprel zasahovanie do prezidentských volieb v USA

Hovorca Kremľa vyhlásil, že Muellerovu správu nevidel.

25. mar 2019 o 15:05 TASR

MOSKVA. Kremeľ znovu v pondelok poprel, že Moskva v roku 2016 zasahovala do prezidentských volieb v USA.

Urobil tak po zverejnení správy amerického osobitného vyšetrovateľa Roberta Muellera, ktorý nenašiel presvedčivé dôkazy o "spolčení" predvolebného tímu Donalda Trumpa s Ruskom, ani o tom, že by s ním tento tím "koordinoval" svoju činnosť s cieľom zasahovať do kampane. Informovala o tom agentúra AFP.

Prečítajte si tiež: Mueller nenašiel spojenie Trumpa s Ruskom. Čo to hovorí o americkom prezidentovi?

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov povedal novinárom, že Muellerovu správu nevidel, ale "zásadný postoj Ruska k tejto veci je dobre známy: naša krajina nezasahovala do domácich záležitostí iných krajín, vrátane Spojených štátov".

Na správu v pondelok už skôr reagoval aj ruský zákonodarca Konstantin Kosačev. Vyhlásil, že Moskvu by teraz potešila náprava vzťahov s Washingtonom.

"V každom prípade máme príležitosť do veľkej miery reštartovať naše vzťahy, ale stále je tu aj otázka, či to bude (prezident USA Donald) Trump riskovať. Samozrejme, my sme pripravení," vyhlásil podľa agentúry Reuters predseda zahraničného výboru hornej komory ruského parlamentu Kosačev.