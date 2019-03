Orbán opäť zaútočil na Úniu: Bruselskí politici žijú v bubline

Európski ľudovci dočasne pozastavili členstvo Fideszu.

24. mar 2019 o 20:01 TASR

BUDAPEŠŤ. Maďarský premiér Viktor Orbán v nedeľu opäť zaútočil na Európsku úniu.

Stalo sa tak len niekoľko dní po tom, ako Orbánovmu Fideszu pozastavili členstvo v Európskej ľudovej strane (EPP), informovala agentúra DPA.

"Bruselskí politici žijú v bubline. Budujú bruselskú byrokratickú elitu, ktorá stratila kontakt s realitou," vyhlásil v nedeľu Orbán v maďarskom rozhlase.

Vyzval pritom maďarských občanov, aby v májových voľbách do Európskeho parlamentu podporili jeho vládnu stranu Fidesz, ktorá podľa neho nebude robiť to, čo "diktuje Brusel", ale len to, čo chcú obyvatelia Maďarska.

Fideszu pozastavili členstvo

Za dočasné pozastavenie členstva Fideszu v EPP hlasovalo v stredu 190 delegátov a proti boli iba traja.

Súčasťou kompromisného riešenia, s ktorým nakoniec súhlasila aj maďarská strana, je zriadenie trojčlenného monitorovacieho výboru, ktorý zohrá úlohu akejsi vyšetrovacej komisie.

Tá by v horizonte šiestich mesiacov mohla rozhodnúť o opätovnom obnovení členstva, ak Fidesz splní stanovené podmienky.

K pozastaveniu členstva Fideszu došlo v reakcii na bilbordovú kampaň maďarskej vlády namierenú proti predsedovi Európskej komisie Jeanovi-Claudovi Junckerovi a americkému finančníkovi maďarského pôvodu Georgeovi Sorosovi ako údajným podporovateľom nezákonnej migrácie.

Viacerí žiadali vylúčenie

Viaceré členské strany EPP požadovali vylúčenie Fideszu z tejto najväčšej európskej politickej rodiny. K tomu napokon nedošlo, zrejme aj s ohľadom na blížiace sa eurovoľby.

Niektorí členovia EPP sa obávajú toho, že by Orbán mohol v EP uzavrieť spojenectvo s talianskymi pravicovými populistami alebo poľskými národnými konzervatívcami.

"Po európskych voľbách sa vo Fidesze rozhodneme, čo je dobré pre Maďarsko. Či budeme pokračovať v rámci EPP, alebo či je naše miesto skôr v nejakej novej aliancii strán," citovala Orbánove nedeľňajšie vyjadrenie agentúra AFP.