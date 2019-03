Pokazenú výletnú loď odtiahli do nórskeho prístavu

Na palube lode bolo viac ako 1300 ľudí.

24. mar 2019 o 17:41 SITA

Loď už dorazila do prístavu.(Zdroj: TASR/AP)

STAVANGER. Výletná loď Viking Sky, ktorá v sobotu vyslala tiesňový signál pre problémy s pohonom, dorazila v sprievode remorkérov do prístavu Molde.

Plavidlo, ktoré v silnom vetre a vlnobití prúd unášal k pobrežiu a hrozilo, že narazí na útesy, malo na palube 1373 pasažierov a členov posádky.

Prečítajte si tiež: Nórska loď smeruje do prístavu, motory sa podarilo opraviť

Na pomoc im vyslali vrtuľníky a záchranné člny, no rozbúrené more prinútilo lode vrátiť sa do prístavu.

Záchranári preto začali s náročnou záchrannou operáciou, počas ktorej ľudí z lode po jednom odvážali vrtuľníkmi.

Do ukončenia evakuácie sa podarilo piatim vrtuľníkom previezť 479 pasažierov. Sedemnásť z nich hospitalizovali. Na lodi zostalo ešte 436 pasažierov a 458 členov posádky.



MV Viking Sky absolvovala svoju panenskú plavbu v roku 2017. V sobotu sa plavila z Tromso do Stavangeru a do problémov sa dostala v nebezpečnej oblasti Hustadvika.

Na palube boli najmä občania Veľkej Británie, Spojených štátov, Kanady, Nového Zélandu a Austrálie.