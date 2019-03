Nórska loď smeruje do prístavu, motory sa podarilo opraviť

Na lodi sa nachádzalo 1300 pasažierov, pre poruchu ich začali evakuovať.

24. mar 2019 o 8:33 TASR

OSLO. Na výletnej lodi s viac ako 1300 cestujúcimi a členmi posádky na palube, ktorá sa v sobotu za nepriaznivého počasia dostala západne od Nórskeho pobrežia do problémov, sa do nedele podarilo znovu naštartovať tri zo štyroch motorov.

Informovala o tom agentúra AFP.

"Tri zo štyroch motorov už pracujú, takže loď môže sama plávať," uviedol hovorca nórskej záchrannej služby Per Fjeld.

Výletná loď Viking Sky sa v súčasnosti pohybuje rýchlosťou tri uzly za hodinu (približne 5,5 kilometra za hodinu), a aj s pomocou vlečného remorkéra sa presúva do prístavu Molde vzdialeného približne 500 kilometrov severozápadne od nórskej metropoly Oslo.

K incidentu došlo v sobotu popoludní v oblasti More og Romsdal pri západnom pobreží Nórska. Viking Sky smerujúcej z mesta Tromsö do Stavangeru vysadili všetky štyri motory. Loď voľne unášalo more smerom k pevnine, pričom po zlyhaní motorov vyslala posádka núdzový signál.

Lodi sa neskôr podľa záchranárov i polície podarilo opätovne naštartovať jeden z motorov, pričom sa nachádzala asi dva kilometre od pevniny.

Po spustení rozsiahlej záchrannej akcie sa pomocou vrtuľníkov podarilo do nedele rána evakuovať z lode 338 z 1373 ľudí na palube.

Podľa nórskej polície bolo 17 ľudí prevezených do nemocnice. Na palube Viking Sky boli najmä britskí a americkí občania.