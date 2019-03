Donútia Mayovú odísť? Viacerí ministri sa postavili proti premiérke

Mayovej sa nedarí presadiť v parlamente dohodu o brexite.

24. mar 2019 o 6:28 TASR

LONDÝN. V Londýne sa šíria špekulácie, že vláda možno prinúti odstúpiť premiérku Theresu Mayovú.

Informovali o tom v nedeľu britské médiá s odvolaním sa na vládne zdroje.

Mayová môže skončiť

Noviny Sunday Times uviedli, že dočasným premiérom by sa mohol stať David Lidington, ktorý je de facto zástupcom Mayovej.

Bol by poverený vytýčením nového postupu, čo sa týka vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie s tým, že riadny premiér by sa ujal funkcie na jeseň tohto roku.

Jedenásti ministri kabinetu sa vyjadrili pre Sunday Times, že chcú, aby Mayová uvoľnila miesto niekomu novému.

V článku sa však nespomínajú ich mená. Ministri chcú Mayovú konfrontovať na pondelkovom zasadnutí vlády a ak by odmietla odstúpiť, pohrozia rezignáciou.

Noviny Mail on Sunday informovali, že ministri zamýšľajú do funkcie dočasného lídra kabinetu uviesť ministra životného prostredia Michaela Govea.

Agentúra DPA pripomína, že premiérka Mayová je v patovej situácii s parlamentom, ktorý odmieta schváliť jej dohodu o brexite, a aj s Bruselom, ktorý túto dohodu vyrokovanú v priebehu dvoch rokov už nechce meniť.

Ľudia žiadajú druhé referendum

Demonštranti z celej Británie vyšli v sobotu do ulíc Londýna s požiadavkou na druhé referendum o vystúpení Británie z EÚ. Organizátori odhadli počet účastníkov demonštrácie na viac ako milión.

K zhromaždeniu v Londýne došlo dva dni po tom, ako sa lídri EÚ dohodli na možnosti odložiť brexit do 22. mája, ak britská Dolná snemovňa na budúci týždeň schváli už dvakrát odmietnutú dohodu o vystúpení, ktorú vyrokovala Mayová s EÚ.

Ak by sa tak nestalo, mohol by byť brexit odložený do 12. apríla s tým, že dovtedy by mal Londýn informovať svojich európskych partnerov, ako si predstavuje ďalší postup.

Mayová ešte v piatok naznačila, že dohodu o brexite, ktorý bol pôvodne stanovený na 29. marca, do parlamentu na tretie hlasovanie možno už znova nepredloží, ak nebude mať dostatočnú podporu poslancov.