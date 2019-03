Medzinárodné organizácie odsúdili Ficove útoky na médiá

Útoky na novinárov by mal odsúdiť aj Smer, tvrdí IPI.

23. mar 2019 o 10:21 Lukáš Onderčanin

BRATISLAVA. Útoky a vojna proti novinárom, aké sľubuje predseda strany Smer Robert Fico, absolútne nemajú v demokracii miesto.

V stanovisku to povedal zástupca riaditeľa Medzinárodného tlačového inštitútu (IPI) Scott Griffen.

Reagoval tak na tlačovú konferenciu expremiéra, kde Fico útočil na novinárov vrátane denníka SME a jeho šéfredaktorky Beaty Balogovej. Tá je podpredsedníčkou IPI.

Podkopať slobodu médií

Fico vo štvrtok obvinil Balogovú z toho, že v rozhovore pre rakúsky denník Kurier hanobila štát a spojila jeho osobu s mafiou na Slovensku.

IPI pripomína, že Fico vytrhol citáty z kontextu a využil to na útoky voči nej aj iným médiám. Médiá tiež označil za „najväčšiu hrozbu pre demokraciu“.

IPI útoky odsúdilo. „Silno odsudzujem nielen komentáre a očierňovanie našej rešpektovanej podpredsedníčky, ale aj jeho otvorené snahy podkopať slobodu médií na Slovensku,“ hovorí predseda výkonnej rady IPI Markus Spillmann.

IPI tiež odsúdilo útoky na Moniku Tódovú z Denníka N a českú investigatívnu novinársku Pavlu Holcovú.

Slová nehodné expremiéra

Zástupca riaditeľa IPI Scott Griffen tvrdí, že Ficovu „znepokojujúcu a nebezpečnú rétoriku“ by mali odsúdiť slovenskí politici aj samotná strana Smer.

IPI upozorňuje na snahu poslancov Smeru presadiť zákon, ktorý by zabezpečoval politikom právo na odpoveď. Organizácia tvrdí, že takýto zákon by dal politikom pohodlný nástroj na to, ako zabrániť nechcenej pozornosti médií.

Ficove útoky odsúdila aj organizácia Reportéri bez hraníc. Tieto útoky sú podľa nich „nehodné bývalého premiéra“. Slovenskí novinári si podľa nich zaslúžia lepšiu ochranu.