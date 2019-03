Brusel súhlasí s odkladom brexitu, navrhol dva termíny

Teraz sa bude čakať na to, či Mayová presadí dohodu.

22. mar 2019 o 6:15 TASR

BRUSEL. Lídri krajín Európskej únie sa vo štvrtok na summite v Bruseli jednomyseľne dohodli, že za určitých podmienok poskytnú Spojenému kráľovstvu odklad vystúpenia z EÚ do 22. mája.

Informovala o tom spravodajská stanica BBC s odvolaním sa na predsedu Európskej rady Donalda Tuska.

Lídri EÚ sa dohodli na možnosti odložiť brexit do 22. mája, ak britská Dolná snemovňa na budúci týždeň - ešte pred doteraz platným dátumom brexitu, ktorým je 29. marec - schváli už dvakrát odmietnutú dohodu o vystúpení.

Ak by sa tak nestalo, mohol by byť brexit odložený do 12. apríla.

Do tej doby by mal Londýn informovať svojich európskych partnerov, ako si predstavuje ďalší postup.

Britská premiérka Theresa Mayová pôvodne žiadala o možnosť odkladu brexitu do 30. júna.

Mayová uprednostňuje neriadený brexit, ak parlament odmietne dohodu

Theresa Mayová podľa agentúry AP reagovala, že urobí všetko pre to, aby došlo k riadenému brexitu. Naznačila však, že ak Dolná snemovňa odmietne jej návrh, uprednostňuje odchod z Európskej únie bez dohody.

Dodala, že nepodporuje dlhý odklad brexitu, pretože by to znamenalo, že Británia sa zúčastní na voľbách do Európskeho parlamentu.

Tie sa konajú od 23. do 26. mája.

"Som pevne presvedčená, že by bolo nesprávne žiadať ľudí v Spojenom kráľovstve, aby sa zúčastnili na týchto voľbách tri roky po hlasovaní o opustení EÚ," konštatovala Mayová, ktorú citovala spravodajská stanica BBC.

Macron: Táto situácia nemôže zablokovať EÚ

Viacerí najvyšší predstavitelia členských krajín EÚ odkázali, že Európska únia už nemôže nič viac urobiť v prospech britskej strany.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron pred novinármi uviedol, že Británia v súvislosti s brexitom čelí "skutočnej politickej a demokratickej kríze". Dodal, že nie je možné, aby táto situácia "zablokovala EÚ".

Macron tiež priznal, že bol proti tomu, aby sa na budúci týždeň konal mimoriadny summit EÚ venovaný brexitu, ktorý by prebehol v zlých podmienkach.

Macron zdôraznil, že chcel, aby výsledkom štvrtkových diskusií na summite boli dve veci. V prvom rade to bolo určenie hraničných termínov, lebo len to pomôže na budúci týždeň britskej premiérke Therese Mayovej presadiť rozvodovú dohodu v britskom parlamente.

Tak sa aj stalo, keď lídri EÚ navrhli odložiť brexit do 22. mája, ak Dolná snemovňa schváli už dvakrát odmietnutú dohodu o vystúpení.

Druhým termínom je 12. apríl, v prípade neúspechu hlasovania v parlamente, pričom dovtedy musí britská vláda informovať svojich európskych partnerov, ako si predstavuje ďalší postup.

V druhom rade sa Macron snažil vyhnúť konaniu mimoriadneho summitu o brexite koncom budúceho týždňa, čo sa tiež podarilo.

"To je jeden z najväčších úspechov - potvrdili sme, že európske voľby by sa mali konať v jasnom kontexte," opísal situáciu.

Diskusie podľa Merkelovej boli úspešné

Holandský premiér Mark Rutte upozornil, že EÚ robila ústretové kroky za posledné dva roky a už nemôže urobiť nič viac.

"Môžeme sa len pokúsiť vytvoriť kontext, v ktorom čo najviac otvoríme dvere pre britskú vládu," opísal situáciu pred odchodom zo summitu.

Upozornil, že premiérka Mayová je "veľmi odolná a silná" a jasne uviedla, že urobí všetko, a aj robí všetko pre to, aby na budúci týždeň v parlamente zaistila pozitívny výsledok pri opätovnom hlasovaní o dohode o riadenom brexite.

Nemecká kancelárka Angela Merkelová vo svojom hodnotení prvej časti summitu uviedla, že diskusie, ktoré sa pretiahli do neskorého večera, boli "veľmi intenzívne, ale aj veľmi úspešné".

"V podstate sme udelili Británii odklad do 11. apríla alebo 12. apríla," skonštatovala. A spresnila, že ak na budúci týždeň nebude žiadne pozitívne rozhodnutie v britskej poslaneckej snemovni, 11. alebo 12. apríl bude dátumom odchodu Británie z EÚ.