Platy Rusom stále klesajú. Rusko radšej zastavilo štatistiky

Vláda prestane zverejňovať mesačné dáta.

21. mar 2019 o 18:42 Lukáš Onderčanin

MOSKVA, BRATISLAVA. Keď ruský štatistický úrad Rosstat vo februári zverejnil výsledky rastu HDP za rok 2018, mnohých ekonómov prekvapil. Ešte aj ministerstvo ekonomického rozvoja odhadovalo, že rast bude na úrovni 1,8 percenta.

Napokon sa krajine podarilo dosiahnuť rast na úrovni 2,3 percenta. Čísla však dopĺňali na poslednú chvíľu – v decembri sa totiž prudko zvýšila produkcia v stavebnom priemysle, uvádza agentúra Reuters.

Nielen tento krok vyvolal špekulácie o tom, či ruská vláda cielene nemanipuluje štatistiky. Ekonomické čísla chce totiž upraviť aj roky dozadu.

Nový riaditeľ, lepšie čísla

Po tom, čo štatistiky v posledných rokoch ukazovali pokles životného štandardu Rusov, sa Rosstat rozhodol prestať zverejňovať mesačné dáta o reálnom príjme aj o príjme upravenom o infláciu.

Ruský štatistický úrad podľa denníka New York Times tvrdí, že mesiac je príliš krátky čas na to, aby do čísla zahrnuli všetky potrebné údaje.