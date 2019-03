Zeman nahneval Turecko, označil ho za spojenca Islamského štátu

Turci kritizovali Zemana, výroky označili za nepodložené.

20. mar 2019 o 21:29 SITA

PRAHA. Turecké veľvyslanectvo v Českej republike sa v stredu ostro ohradilo proti výroku českého prezidenta Miloša Zemana, ktorý Ankaru označil za spojenca teroristického hnutia Islamský štát (IS).

"Výroky prezidenta Miloša Zemana o Turecku sú nešťastné, neprijateľné a sú založené na nepodložených obvineniach," uviedol turecký veľvyslanec v ČR Ahmet Necati Bigali.

Pripomenul, že Turecko bolo naopak zakladajúcim členom medzinárodnej vojenskej koalície bojujúcej proti Islamskému štátu.

Režim tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana prenasleduje Kurdov v Turecku aj mimo neho a proti kurdským jednotkám v Sýrii, ktoré označuje za teroristické, plánuje spustiť ofenzívu.

Z tohto dôvodu Erdogan dotlačil amerického prezidenta Donalda Trumpa k tomu, aby ohlásil odchod amerických vojsk zo Sýrie.

USA pritom z krajiny odchádzajú aj napriek tomu, že práve Kurdi, ktorých takto vystavujú hrozbe útoku zo strany Turecka, boli ich najvernejšími spojencami v boji proti IS.



Zeman sa do diskusie o Sýrii, Turecku a Kurdoch zamiešal na utorňajšej diskusii počas návštevy Karlovarského kraja, kde na otázku, prečo Turecko útočí na Kurdov odpovedal, že Ankara "je faktickým spojencom IS".



Český premiér Anderej Babiš nechcel v stredu prezidentove slová komentovať, zatiaľ čo minister zahraničných vecí Tomáš Petříček v tejto súvislosti iba pripomenul, že Turecko je spojencom ČR v rámci NATO a zohráva podľa neho významnú úlohu pri riešení konfliktu v Sýrii.