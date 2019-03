Ako sudoku bez tajničky. Vysvetľujeme najnovší brexitový pat

Ak britskí poslanci neschvália dohodu, krajina o týždeň opúšťa Úniu.

20. mar 2019 o 21:26 Matúš Krčmárik

BRATISLAVA. V niečom by to malo pripomínať maľované krížovky alebo sudoku. Rozlúsknete jednu časť hádanky a zrazu sa pred vami otvárajú riešenia ďalších a ďalších.

Na konci je obrázok, alebo len vyplnené herné pole, v tomto prípade jasné pravidlá ďalšieho spolužitia. Môžete ísť na ďalšiu krížovku.

Prečítajte si tiež: Mayová žiada o krátky odklad brexitu. Únia ho schváli iba v prípade, že presadí dohodu

Tak nejak mali vyzerať rokovania o brexite.

Vyrieši sa odchod, to otvorí cestu pre rokovania o obchode a potom ostanú dvaja partneri, ktorí si síce nebudú takí blízki ako predtým, ale majú vyjasnené vzťahy, navzájom sa rešpektujú a nikto nikoho neobviňuje, že na neho dopláca.

Aj pri lúštení sa niekedy stane, že sa zaseknete a výsledok je v nedohľadne. To sa stalo teraz pri brexite, tajnička nikde, namiesto toho pat, ktorý v súčasnosti snáď ani nemá riešenie. Ak teda v najbližších dňoch hlavní hráči zásadne neotočia.

Čo sa teda v stredu stalo a čo sa stane v najbližších týždňoch?

Tuskovo vyjadrenie má logiku

Keď predseda Európskej rady Donald Tusk povedal, že Európska únia bude súhlasiť s posunutím odchodu do konca júna, no len za podmienky, že v najbližšom týždni britským parlamentom prejde dohoda o odchode, nepovedal nič prevratné.

To, že žiadosť o posunutie odchodu musí v sebe obsahovať aspoň náznak budúceho úspechu, sa v Bruseli opakuje dlhodobo a má svoju logiku. Ak by sa mal súčasný pat len posunúť o pár mesiacov, je lepšie, ak si to odbijeme hneď.

Aj keď sa môže zdať, že pre britskú premiérku je to zásadným narušením plánovaného postupu, keďže na dohodu v súčasnosti nemá v parlamente podporu, môže to pre ňu znamenať zvýšenú šancu na úspech.