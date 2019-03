Minister z Nového Zélandu si s Erdoganom vysvetlí výroky o atentáte

Erdogan označil atentát za súčasť útoku na Turecko a islam.

20. mar 2019 o 14:07 TASR

ISTANBUL. Novozélandský minister zahraničných Winston Peters vecí odcestoval v stredu do Turecka.

Objasniť tam chce situáciu okolo kontroverzného videozáznamu z masakry v dvoch mešitách v novozélandskom meste Christchurch, ktoré v kampani pred nadchádzajúcimi komunálnymi voľbami použil turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, a tiež výrokov, ktoré v tejto súvislosti vyslovil.

O ceste šéfa rezortu diplomacie Petersa, ktorý je zároveň novozélandským vicepremiérom, informovala na stredajšej tlačovej konferencii novozélandská premiérka Jacinda Ardernová.

Erdogan sa vyhrážal strelcovi

Videozáznam piatkového útoku v Christchurchi sa od soboty opakovane vysielal na Erdoganových predvolebných zhromaždeniach, kde zároveň zaznievali aj útržky z útočníkovho manifestu, informuje agentúra DPA.

"Zaplatíš za to. Ak ti to nezráta Nový Zéland, tak ti to tak či onak spočítame my," odkázal Erdogan priamo strelcovi, ktorému sa prihovoril na utorkovom zhromaždení konanom v rámci kampane pred komunálnymi voľbami, ktoré sa v Turecku uskutočnia 31. marca.

Erdogan tiež hovoril o piatkovom útoku na Novom Zélande, pri ktorom prišlo o život 50 ľudí, ako o súčasti útoku na Turecko a islam, respektíve "najnovšom príklade vzrastajúceho rasizmu a islamofóbii". Erdoganove výroky pobúrili aj susednú Austráliu.

Erdogan pohrozil Austrálčanom

Turecký prezident totiž varoval i protimoslimsky orientovaných Austrálčanov, ktorí navštevujú Turecko, že sa môžu domov vrátiť v rakvách "ako ich starí otcovia".

Podľa agentúry AP narážal na bitku o Gallipoli z prvej svetovej vojny, v ktorej padli tisíce príslušníkov Austrálskeho a novozélandského armádneho zboru (ANZAC).

Austrálsky premiér Scott Morrison si v stredu predvolal tureckého veľvyslanca v Canberre a žiadal od neho, aby "veľmi urážlivé" Erdoganove výroky vysvetlil.

Morrison okrem toho vyzval Austrálčanov, ktorí cestujú do Turecka, na opatrnosť.

Uviedol tiež, že Austrália prehodnotí svoje odporúčanie občanom v súvislosti s cestami do Turecka. Dodal, že v stredu sa austrálsky veľvyslanec v Turecku stretne so zástupcami tureckej vlády.

Novozélandskej premiérky Ardernovej sa v stredu novinári pýtali, či ju urazilo, že masakra v Christchurchi sa v Turecku využíva na politickú kampaň.

"Odmietam myšlienku, že prichádzame o vzťah (s Tureckom) alebo oň prídeme," reagovala s tým, že minister Peters bude v Turecku o tom hovoriť s tamojšími politikmi.