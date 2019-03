Trump nominoval na post veľvyslankyne na Slovensku Bridget Brinkovú

Brinková v prípade schválenia vystrieda veľvyslanca Adama Sterlinga.

19. mar 2019 o 22:12 TASR

WASHINGTON. Americký prezident Donald Trump oznámil zámer nominovať do funkcie mimoriadnej a splnomocnenej veľvyslankyne USA na Slovensku Bridget A. Brinkovú zo štátu Michigan. Spolu s ňou Trump navrhne na kľúčové posty svojej administratívy aj ďalších jednotlivcov.

Informoval o tom v utorok Biely dom.

Brinková je vysokopostavená a vplyvná kariérna diplomatka, v minulosti pracovala ako zástupkyňa štátneho tajomníka pre otázky Európy a Eurázie na americkom ministerstve zahraničných vecí.

Počas 20 rokov strávených v zahraničnej službe približovala politiku Spojených štátov v Európe a Eurázii - pôsobila ako zástupkyňa veľvyslanca v gruzínskom Tbilisi a v Taškente v Uzbekistane.

V skoršom období svojej kariéry pracovala v Rade pre národnú bezpečnosť, kde riadila koordináciu politiky pre Egejskú oblasť (Turecko, Grécko a Cyprus) a pre Kaukaz (územie medzi Čiernym morom a Kaspickým morom). Rada je hlavným poradným orgánom amerického prezidenta v otázkach národnej bezpečnosti, armády a zahraničnej politiky.

Bridget A. Brinková má titul bakalár z Kenyon College v americkom štáte Ohio a dva tituly magisterského stupňa Master of Science z London School of Economics and Political Science (LSE), ktorá patrí k najznámejším vysokým školám v oblasti práva, ekonómie a spoločenských vied.

Brinková hovorí po rusky a srbsky, ovláda aj základy gruzínčiny a francúzštiny.

Nomináciu prezidenta schvaľuje Senát, horná komora amerického Kongresu.

