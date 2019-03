Súdny dvor EÚ uznal extrémnu chudobu za dôvod na odmietnutie presunu azylantov

Ide o pokus o riešenie nejasnej azylovej politiky EÚ.

19. mar 2019 o 16:33 TASR

LUXEMBURG. Žiadatelia o azyl môžu odmietnuť prevoz z jedného členského štátu Európskej únie do druhého, ak by v ňom boli vystavení obzvlášť ťažkým životným podmienkam.

Rozhodol o tom v utorok Súdny dvor EÚ, ktorý posudzoval viacero prípadov azylantov. O jeho rozsudku informovala agentúra DPA.

Pokus o riešenie patovej situácie

Odmietnutie presunu do štátu, ktorý je primárne zodpovedný za posúdenie žiadosti azylanta alebo ktorý mu už priznal doplnkovú ochranu, je podľa rozhodnutia Súdneho dvora EÚ možné len v prípade, že by v tomto štáte čelil ťažkej materiálnej deprivácii, ktorá je v rozpore so zákazom neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania.

Takáto materiálna chudoba, ktorá by bola predvídateľná na základe životných podmienok osôb požívajúcich medzinárodnú ochranu v tomto štáte, by žiadateľovi o azyl neumožňovala uspokojenie základných potrieb, ako sú prijímanie potravy, hygiena či bývanie.

Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ je jedným z pokusov o riešenie patovej situácie, do ktorej sa v súvislosti s azylovou politikou dostala EÚ.

Na základe tzv. Dublinského dohovoru sú za spracúvanie žiadostí o azyl zodpovedné tie krajiny EÚ, do ktorých vstúpili utečenci ako do prvých.

Presuny azylantov vyvolali silnú vlnu nesúhlasu a EÚ zvažuje prehodnotenie tejto politiky, približuje DPA.

Gambijčan odmietol presun do Talianska

Súdny dvor EÚ posudzoval prípad Gambijčana, ktorý najskôr požiadal o azyl v Taliansku a neskôr v Nemecku. Nemecké orgány mu následne nariadili, aby sa vrátil do Talianska.

Gambijčan v reakcii žiadal súd o to, aby mohol v Nemecku zostať, pričom uvádzal nedostatočné životné podmienky, akým by čelil v Taliansku, uviedla DPA.

Životné podmienky azylantov v Taliansku môžu byť horšie ako v Nemecku, avšak to samotné na odobrenie takýchto káuz súdom nestačí, informuje Súdny dvor EÚ vo svojom rozhodnutí.

Podmienky musia byť až také, že azylant by bol v krajine, ktorá má jeho žiadosť posudzovať, vystavený extrémnej chudobe.

Rovnakú interpretáciu použil ECJ aj pri štyroch ďalších prípadoch žiadateľov o azyl zo Sýrie a Ruska, ktorým bola priznaná doplnková ochrana v Bulharsku a Poľsku.

Kauzy teraz Súdny dvor EÚ vrátil súdom v konkrétnych krajinách.