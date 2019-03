Delegáciu Fideszu na schôdzke EPP v stredu povedie Orbán

Orbán chce silnú a kresťanskodemokraticky ľudovú stranu, ktorá odmieta ilegálne prisťahovalectvo.

BUDAPEŠŤ. Delegáciu maďarskej vládnej strany Fidesz na stredajšej schôdzke členov politickej skupiny Európska ľudová strana (EPP) v Európskom parlamente, na ktorej sa bude rozhodovať aj o členstve Fideszu v EPP, povedie premiér a predseda Fideszu Viktor Orbán.

V rozhovore pre agentúru MTI to uviedol minister riadiaci úrad vlády Gergely Gulyás.

Fidesz nemá záujem o kompromisy

"Boli by sme radi, keby sa podarilo vyjasniť vzťahy. Máme záujem o silnú, jednotnú a kresťanskodemokraticky motivovanú ľudovú stranu, ktorá odmieta ilegálne prisťahovalectvo. Kým existuje šanca na takúto EPP, máme záujem zostať v jej radoch," zdôraznil Gulyás.

Podľa ministrových slov však v otázkach ochrany kresťanskej kultúry či odmietania prisťahovalectva nebude Fidesz ochotný k nijakým kompromisom.

Tri podmienky

Predseda frakcie EPP Manfred Weber, ktorý je lídrom kandidátky ľudovcov v májových eurovoľbách, určil začiatkom marca tri podmienky, ktoré musí Fidesz splniť, aby si mohol zachovať svoje členstvo v EPP.

Okrem zastavenia kampane útočiacej na predsedu Európskej komisie Jeana-Clauda Junckera a maďarsko-amerického finančníka Georgea Sorosa sa má premiér Orbán taktiež ospravedlniť ostatným členom EPP a zabezpečiť, aby Stredoeurópska univerzita (CEU) mohla zostať v Budapešti.

Weber sa 12. marca stretol v Budapešti s Orbánom. Po schôdzke konštatoval, že sa nepodarilo nájsť riešenie na všetky problémy. Zdôraznil, že hodnoty EPP nemôžu byť predmetom vyjednávania.

Orbán sa 14. marca ospravedlnil lídrom členských strán EPP, ktoré žiadajú vylúčenie jeho strany Fidesz.

V liste sa premiér ospravedlnil za "útočný tón", avšak podčiarkol, že na svojom politickom postoji aj naďalej trvá. Maďarská vláda tiež avizovala, že 15. marca ukončí bilbordovú kampaň proti Junckerovi.

EPP je nejednotná, Fidesz možno nevylúči

Fidesz zrejme nevylúčia, povedal v pondelok večer vo verejnoprávnej televízii M1 politológ Dániel Deák.

Podľa jeho slov prebieha v súčasnosti v Európskej únii a v EPP spor o hodnotách, ale aj civilizačný boj.

"Zdá sa, že EPP je v súčasnosti najnejednotnejšou frakciou v Európskom parlamente (EP). Vedenie európskych ľudovcov sa obáva, že ak v májových eurovoľbách zosilnejú politické sily odmietajúce prisťahovalectvo, stratí EPP svoju vedúcu pozíciu. Je to dosť pravdepodobné. Diskusiu v rámci EPP určujú mocenské boje a záujmy. Vedenie ľudovcov sa obáva, že stratí moc, preto teraz útočí na Fidesz," dodal Deák.

EPP však už údajne netrvá na vylúčení Fideszu, pretože vedenie sa obáva, že by to spôsobilo ďalšie konflikty a s odchodom ďalších strán z frakcie by sa spustil "domino efekt".

Podľa politológa by to pre EPP znamenalo vážne straty vo voľbách do europarlamentu. Za najhorší možný scenár preto Deák označil pozastavenie členstva Fideszu v EPP.