Meno útočníka nevyslovím a slávu mu nedoprajem, hovorí novozélandská premiérka

19. mar 2019 o 6:43 ČTK

CHRISTCHURCH. Novozélandská premiérka Jacinda Ardernová v utorok povedala, že urobí všetko pre to, aby útočník na mešity nedostal priestor šíriť svoje rasistické názory.

Zároveň zdôraznila, že jeho meno nevysloví a slávu mu nedopraje.

Informovala o tom agentúra AP. Muž, ktorý je obvinený z vraždy 50 ľudí v dvoch mešitách na Novom Zélande, sa rozhodol na súde obhajovať sám.

Teroristický útok

"Súhlasím s tým, že je to absolútne niečo, čoho si musíme byť vedomí a robiť, čo je v našich silách, aby sme zabránili tomuto jedincovi v získaní slávy," povedala Ardernová novinárom.

"Zaiste mal mnoho motívov na spáchanie tohto ohavného teroristické útoku. Získanie slávy bol jedným z nich, a to je niečo, čo mu môžeme odoprieť," dodala.

"Je to terorista, je zločinec a je extrémista, ale keď (o ňom) budem hovoriť ja, zostane bez mena. Vás ostatných žiadam, aby ste spomínali mená tých, o ktorých sme prišli, skôr než meno muža, ktorý ich vzal. Možno sa chcel presláviť, my na Novom Zélande mu ale nedáme nič, ani jeho meno ... Áno, človek, ktorý tieto činy spáchal nebol odtiaľto, nevyrástol tu, nenašiel tu svoju ideológiu, to ale neznamená, že sa tu rovnaké názory neobjavujú, "povedala Ardernová v parlamente a prejav zakončila slovami "as-Saláma alajkum, mier s vami, mier s nami všetkými".

Na otázku či, sa súd uskutoční za zatvorenými dverami, Ardenová odpovedala, že o tom ona nerozhoduje.

Zverejnil manifest

O strelcovej túžbe po pozornosti svedčí skutočnosť, že zverejnil 74-stranový manifest, v ktorom moslimov a imigrantov označil za "votrelcov" a seba za rasistu, dvadsaťosemročný Austrálčan Brenton Tarrant útok tiež nahrával a prenášal v priamom prenose na internete.

Šírenie videá si vyžiadalo hlasnú kritiku a facebook v prvých 24 hodinách po masakre 1,5 milióna verzií snímky odstránil.

Ardernová však kritizovala, že video je aj štyri dni po útoku stále na internete. "Boli sme v kontakte s facebookom, ktorý nás informoval o jeho snahách video zmazať," povedala Ardernová.

Regulácia na sociálnych sieťach

Austrálsky premiér Scott Morrison medzitým vyzval v súvislosti s útokmi na mešity v liste medzinárodné spoločenstvo k zavedeniu väčších regulácií na sociálnych sieťach.

List dostal japonský premiér Šinzó Abe, ktorý v súčasnosti predsedá G20 a Morrison ho zároveň zverejnil na twitteri.

Apeluje v ňom na medzinárodné spoločenstvo, aby sa zaoberalo otázkou, ako zabrániť šíreniu škodlivých násilných príspevkov na internete.

"Je neakceptovateľné pristupovať k internetu, ako k neregulovanému priestoru," napísal.