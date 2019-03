Bolsonaro navštívil ústredie americkej CIA

18. mar 2019 o 19:35 TASR

WASHINGTON. Brazílsky prezident Jair Bolsonaro navštívil v pondelok ústredie americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) v Langley, štáte Virgínia.

Podľa tlačovej agentúry Reuters ide pre zahraničnú hlavu štátu o nezvyčajný krok, ktorý nebol na vopred zverejnenom programe Bolsonarovej prvej oficiálnej cesty do Spojených štátov.

Návšteva CIA ako symbol spojenectva

Bolsonarova návšteva podčiarkuje jeho prijatie vplyvu Spojených štátov v Latinskej Amerike so zámerom čeliť tomu, čo on nazýva komunistická hrozba voči demokracii.

Bolsonarovi poradcovia vrátane jeho oficiálneho hovorcu vyhlásili, že prezidentov pondelkový program bude súkromný, avšak Bolsonarov syn, kongresman Eduardo Bolsonaro, informácie o návšteve zverejnil na Twitteri.

"Práve idem s prezidentom a ministrami do CIA, jednej z najrešpektovanejších tajných služieb na svete. Bude to skvelá príležitosť na diskusiu o medzinárodných záležitostiach v (našom) regióne s expertmi a technikmi najvyššej úrovne," napísal Bolsonarov syn na sociálnej sieti.

Proamerický prezident po dlhom čase

Brazílsky prezident sa má neskôr v pondelok stretnúť s bývalým americkým ministrom financií Hankom Paulsonom a vystúpi s prejavom v Obchodnej komore USA.

Bolsonaro pricestoval v nedeľu do Washingtonu, kde sa má stretnúť so svojím americkým náprotivkom Donaldom Trumpom so zámerom stmeliť rozvíjajúcu sa konzervatívno-populistickú alianciu, ktorá je sčasti zameraná aj na zvýšenie nátlaku na Venezuelu, dodáva tlačová agentúra AFP.

Krajne pravicový líder pricestoval do Spojených štátov so šiestimi ministrami, medzi ktorými je šéf brazílskej diplomacie Ernesto Araújo, minister hospodárstva Paulo Guedes a minister spravodlivosti Sérgio Moro.

"Ide o prvý prípad za dlhý čas, keď brazílsky prezident, ktorý nie je protiamerický, prichádza do Washingtonu," vyhlásil Bolsonaro po prílete.

Zároveň je to jeho prvá zahraničná cesta na bilaterálne rokovania od 1. januára, keď sa ujal úradu. Okrem toho sa v januári zúčastnil aj na ekonomickom summite vo švajčiarskom Davose.

Bolsonaro, ktorý sa vo Washingtone stretne aj so šéfom Organizácie amerických štátov (OAŠ), sa do vlasti vráti v utorok.