Ako čierny rytier v Monty Python. Mayová nemá nohu ani ruky, ale bojuje

Brexit je naplánovaný na budúci piatok.

18. mar 2019 o 17:06 Matúš Krčmárik

LONDÝN, BRATISLAVA. Je to jedna z najznámejších komediálnych scén vôbec. Čierny rytier sa postavil proti kráľovi Artušovi. Nevzdával sa, keď prišiel o ruku či o nohu. „Považujme to za remízu,“ navrhoval súperovi, keď ostal úplne bez končatín.

K tejto scéne z filmu Monty Python a svätý grál prirovnal holandský premiér Mark Rutte pozíciu, do ktorej sa dostala britská premiérka Theresa Mayová.

Dohoda, ktorú priniesla v novembri z Bruselu, dvakrát neprešla britským parlamentom. Premiérka napriek tomu pokračuje v rokovaniach a verí, že odbojných poslancov tento týždeň presvedčí.

„Je úžasná. Pokračuje a pokračuje. Z neúspechov neobviňujem ju, ale britskú politiku,“ povedal Rutte v rozhovore pre holandskú verejnoprávnu televíziu WNL.

„Tu vidíme, čo sa deje z krajinou, ak staví všetko na ruletu, zariskuje a potom sa všetko rozpadne. Toto sa deje. Ekonomicky, finančne aj politicky je dnes Anglicko vo veľmi zlej pozícii,“ zhrnul holandský premiér.

S čím do Bruselu?

Rutte bude vo štvrtok jedným z lídrov členských štátov Európskej únie, ktorí si na európskom summite vypočujú Mayovej požiadavku, aby Británia vystúpila z Únie neskôr ako v plánovanom termíne piatok 29. marca.

Premiérka na to dostala mandát od parlamentu, no očakáva sa, že lídri Únie budú chcieť počuť, čo sa do posunu má udiať. Mayová preto dúfa, že sa jej podarí dovtedy parlamentom pretlačiť dohodu, s ktorou pred týždňom neuspela, aby mohla požiadať o „technický posun“ o niekoľko týždňov na zavedenie dohody do praxe.

Ak by sa jej to nepodarilo, posun by bol zrejme oveľa dlhší a Briti by museli koncom mája organizovať svoju časť volieb do Európskeho parlamentu.

Pre Mayovú to znamená, že bude musieť presvedčiť 75 poslancov, ktorí pred týždňom hlasovali proti dohode.