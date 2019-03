Pre požiar na letisku v Toronte zrušili lety do USA

Príčina požiaru zatiaľ nie je známa.

18. mar 2019 o 9:25 SITA

TORONTO. V dôsledku požiaru na Pearsonovom medzinárodnom letisku v Toronte zrušili všetky nočné lety do USA, ktoré mali odlietať z Terminálu 1. Požiar vypukol v termináli v nedeľu večer a areál následne evakuovali. Oheň sa podarilo za krátko uhasiť. Záchranári regiónu Peel informovali, že jednu ženu vzali do nemocnice a ďalšiu ošetrili na mieste.



Letisko už na Twitteri oznámilo, že prevádzka v termináli funguje normálne s výnimkou odletov do USA, ktoré môžu ešte stále meškať.



