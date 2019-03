Útočník z Nového Zélandu sa bude na súde obhajovať sám

Útočník chce zrejme súd zneužiť na zverejňovanie svojich názorov.

18. mar 2019 o 8:22 ČTK, TASR

CHRISTCHURCH. Muž podozrivý z útoku na mešity na Novom Zélande sa chce pred súdom obhajovať sám.

Novozélandskému denníku The New Zealand Herald to oznámil jeho pridelený obhajca.

Útočník chce zrejme zneužiť pojednávanie

Dvadsaťosemročný Austrálčan Brenton Tarrant, ktorý si už v sobotu vypočul obvinenia z vraždy, ho vraj od jeho úlohy oslobodil.

Advokát Richard Peters sa denníku zveril s domnienkou, že Tarrant chce zneužiť proces na oboznámenie verejnosti s jeho extrémistickými pravicovými názormi.

"Sudca si s tým bude musieť poradiť," povedal Peters denníku.

Páchateľ piatkovej streľby podľa miestnej polície konal sám, orgány však nevylúčili existenciu ďalších osôb, ktoré ho mohli podporovať.

Útok v Christchurch

Piatkový masaker v dvoch mešitách v novozélandskom meste Christchurch si vyžiadal najmenej 50 obetí.

Tarranta, ktorý zatiaľ zostáva jediným podozrivým, na mieste zatkla polícia. Za mnohonásobnú vraždu mu hrozí doživotie.

Podľa majiteľa novozélandského obchodu so zbraňami Gun City si u neho obvinený Austrálčan niekoľkokrát objednal pušky a strelivo cez internet.

Celkovo štyri pušky kúpil v období od decembra 2017 do marca 2018. Vysokovýkonná automatická zbraň, ktorú Tarrant údajne použil pri streľbe v mešitách, však vraj medzi nimi nebola.

Nákup mal prebehnúť úplne legálne. "Ničoho neobvyklého sme si u toho muža nevšimli, mal zbrojný preukaz," povedal v pondelok agentúre DPA vlastník obchodu David Tipple.

Útočník zverejnil manifest

Krátko pred činom rozoslal muž na tridsať adries vrátane pracovného mailu novozélandskej premiérky Jacindy Ardernovej text svojho manifestu.

Moslimov a imigrantov v ňom označil za "votrelcov" a seba samého za rasistu.

Ardernová vyhlásila, že zákony o držaní zbraní sa musia zmeniť.

Už v pondelok sa pre reguláciu držania zbraní schádza prvýkrát od masakry novozélandský kabinet.

Tínedžer zdieľal video z útoku

Súdny tribunál v štyristotisícovom meste Christchurch v pondelok obvinil osemnásťročného mladíka za živé prenášanie videa masakru moslimských veriacich na internet.

Stíhaný je tiež za to, že na sieti umiestnil fotografiu miestnej mešity Al Noor s poznámkou "cieľ zasiahnutý", a za podnecovanie k násiliu.

Za každé jednotlivé obvinenie mu hrozí 14 rokov odňatia slobody, napísala agentúra AFP.

Meno muža, ktorého sudca odmietol prepustiť na kauciu a ktorý zostáva vo väzbe, úrady nepovolili zverejniť.

Z priamej účasti na vraždách v mešitách Al Noor a Linwood v centre Christchurch ho zatiaľ podľa agentúry AFP nepodozrievajú.