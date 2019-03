Strana ODS vylúčila Václava Klausa mladšieho

Návrh na vylúčenie bol schválený jednomyseľne.

17. mar 2019 o 0:29 TASR

PRAHA. Výkonná rada českej Občianskej demokratickej strany (ODS) v sobotu vylúčila poslanca Václava Klausa mladšieho zo strany.

Informoval o tom šéf občianskych demokratov Petr Fiala, ktorého cituje webový spravodajský portál Novinky.cz.

"Václava Klausa mladšieho som priviedol k ODS ja, aj napriek výhradám niektorých mojich kolegov. To, že potom nebol lojálny ku mne, by som bez problémov zvládol. To, že nie je lojálny k ODS, k jej programu, hodnotám a princípom, sa však ďalej obchádzať nedá," uviedol Fiala na Twitteri.

Výroky o židovských transportoch

V odôvodnení vylúčenia publikovanom na webe strany sa okrem iného uvádza, že Václav Klaus mladší otvorene podporuje vystúpenie ČR z Únie, spochybňuje účasť vojakov armády ČR vo vojenských misiách alebo sa zúčastňuje na podujatiach organizovaných problematickými organizáciami.

"Václav Klaus mladší navyše verejne deklaruje, že v nadchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu nebude voliť kandidátku ODS," uviedla strana.

ODS Klausa riešila kvôli výrokom o židovských transportoch v Snemovni a následnému prirovnaniu francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona k nacistickému vodcovi Adolfovi Hitlerovi.

Klaus prirovnal schvaľovanie zákonov v Snemovni kvôli predpisom EÚ k rozhodovaniu židovských výborov o zložení transportov do nacistických koncentračných táborov v utorkovej debate pri hlasovaní o nariadení o ochrane osobných údajov.

Dištancujú sa od jeho tvrdení

Predseda strany Petr Fiala sa následne za jeho výrok v mene ODS ospravedlnil.

ODS vo vyhlásení uviedla, že sa od jeho slov dištancuje a považuje takéto slová za neprijateľné. Svojho syna sa zastal bývalý český dvojnásobný prezident a zakladateľ ODS Václav Klaus starší.

Podľa neho ODS smeruje k politickej bezvýznamnosti a mal by vzniknúť nový pravicový subjekt.