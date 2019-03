Zahraničné médiá v prezidentských voľbách favorizujú Čaputovú

Slovensko si volí svojho piateho prezidenta alebo prezidentku.

16. mar 2019 o 23:17 Kristína Garaiová

BRATISLAVA. Voľbu najvyššieho ústavného činiteľa si všímajú aj zahraničné médiá.

České weby píšu najmä o Zuzane Čaputovej, ktorú označujú ako favoritku. Podľa portálu iDnes.cz má byť favoritkou najmä v liberálnej Bratislave, v ktorej je vidieť jej veľkú podporu aj v podobe nápisov na podnikov.

„Volím Čapované. Vivat Zuzana,“ citujú jeden zo sloganov.

Aj napriek tomu, že si ľudia môžu vyberať až z 13 kandidátov, niektorí Slováci majú mať problém vybrať si spomedzi nich svojho favorita.

Portál iDnes.cz si všíma najmä nárast počtu kandidátov, ktorí prehlasujú, že sú nastavení proti systému a prispôsobujú tomu aj svoj slovník.

Pozitívna správa pre liberálov

Zahraničné weby najčastejšie píšu o liberálne naladených voličoch, ktorých prvou voľbou sa stala Zuzana Čaputová. „O Čaputovej na Slovensku do volieb ľudia poriadne nepočuli,“ píše portál The Guardian.

Do povedomia sa podľa portálu The New York Times mala dostať vďaka svojej podpore LGBT komunity a vďaka bojovaniu za jej práva.

„Zvolenie takejto prozápadne orientovanej kandidátky, ktorá je naklonená Európskej únii aj organizácii NATO, by mala byť pozitívnou správou pre liberálnych voličov, a to najmä vtedy, keď v okolitých krajinách vládnu populisti.“

Právnička vo svete zaujala aj svojím bojom proti čiernej skládke v Pezinku. Práve v ňom sa stretla s Mariánom Kočnerom, ktorého obvinili z objednania vraždy novinára Jána Kuciaka.

„Aj napriek tomu, že Kočnera pravdepodobne čaká dlhý čas za mrežami, Čaputová má aj iných nepriateľov. Sú nimi konšpiračné teórie zo sociálnej siete Facebook, podľa ktorých má mať židovský pôvod,“ poukazuje portál The Guardian na fotografiu, ktorú zdieľali tisícky Slovákov.

Koho uvidíme v druhom kole prezidentských volieb 2019?

The Guardian píše aj o Marošovi Šefčovičovi a Štefanovi Harabinovi, ktorí spolu s Čaputovou patria medzi troch kandidátov s najväčšou šancou postúpiť do druhého kola. The New York Times pritom predpokladá, že do druhého kola prezidentských volieb by sa mala dostať Čaputová, okrem nej buď Šefčovič alebo Harabin.

„Šefčovič kandiduje ako nezávislý po tom, ako strana Smer-SD nenašla žiadneho iného nominanta. Prijal od nej však peniaze na financovanie svojej kampane a nedištancoval sa ani od Roberta Fica, ktorý rezignoval po vražde Jána Kuciaka.“

O Štefanovi Harabinovi píšu najmä v spojení s klamstvami o Európskej únii a o migrantoch, ktorí sa majú dostať na Slovensko. Táto stratégia mu môže pomôcť ohroziť vo voľbách Čaputovú.