Žlté vesty pokračujú v protestoch už osemnásty víkend

Polícia proti demonštrantom použila vodné delo a zadržala zatiaľ 44 ľudí.

16. mar 2019 o 11:55 TASR, SITA

PARÍŽ. Členovia hnutia Žltých viest sa dnes pri parížskom Víťaznom oblúku opäť dostali do konfliktu s políciou.

Strety už osemnásty víkend sprevádzajú protesty proti francúzskemu prezidentovi Emmanuelovi Macronovi.

Kamene proti vodným delám

K zrážkam medzi poriadkovou políciou a časťou demonštrantov oblečených v žltých reflexných vestách došlo v okolí Víťazného oblúka nachádzajúcom sa v centre Paríža na začiatku triedy Champs-Élysées.

Skupina maskovaných demonštrantov na policajtov hádzala dymovnice i kamene a búšila na okná policajnej dodávky. Polícia reagovala použitím slzotvorného plynu a vodného dela. V blízkosti zásahu horelo auto. Polícia pre agentúru The Associated Press uviedla, že do poludnia zatkli 44 ľudí.

Agentúra AFP zároveň informovala, že pri pouličných nepokojoch skupina demonštrantov vyplienila niektoré obchody nachádzajúce sa na Champs-Élysées.

Parížske úrady nasadili v meste viac policajtov. Muži zákona uzavreli viacero ulíc. Minister vnútra Christophe Castaner nariadil policajtom, aby reagovali na "neprípustné" činy a odsúdil tých, ktorí "vyzývajú na násilie a sú tu, aby v Paríži zasiali chaos".

Z protestov masové hnutie

Blokády ciest a dôležitých objektov vo Francúzsku sa začali 17. novembra 2018, keď ich účastníci, oblečení do reflexných žltých viest, začali protestovať proti rastúcim cenám pohonných hmôt.

Protesty postupne prerástli do masového hnutia proti zvyšujúcim sa životným nákladom. Počet účastníkov týchto protestných zhromaždení sa však postupne v celoštátnom meradle znížil z 282.000 ľudí zo 17. novembra na 28.600 z minulej soboty.