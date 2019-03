Synagógy na Novom Zélande zostanú v sobotu neprístupné

Synagógy sú uzavreté vôbec prvýkrát od príchodu Židov na Nový Zéland.

15. mar 2019 o 20:23 ČTK

CHRISTCHURCH. Všetky synagógy na Novom Zélande ostanú v sobotu uzavreté, znovu sa otvoria v nedeľu.

Je to reakcia na masaker v mešitách v novozélandskom meste Christchurch, ku ktorému sa prihlásil austrálsky nacionalista.

Šéf Židovskej agentúry pre Izrael Jicchak Herzog na twitteri napísal, že synagógy sú uzavreté vôbec prvýkrát od príchodu Židov na Nový Zéland.

Novozélandské synagógy tak počas šábesu zostanú neprístupné.

Šábes, ktorý sa začína v piatok západom slnka a končí sa v sobotu večer pri prvých hviezdach, je najdôležitejším židovským sviatkom.

Denník The Times of Israel napísal, že novozélandská židovské komunita, ktorej história siaha do 30. rokov 19. storočia, sa rozhodla modlitebne uzavrieť v rámci solidarity s moslimami.

Portál Jewish News poznamenal, že ďalším dôvodom je bezpečnosť.

Obavy o bezpečnosť veriacich spomenula vo vyhlásení zverejnenom na facebooku synagóga v Aucklande.