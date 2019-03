Prijmite členov Islamského štátu, vyzýva Moskva západné štáty

Rusko žiada Západ, aby prijímal späť svojich občanov, ktorý bojovali za Islamský štát.

15. mar 2019 o 15:34 SITA

MOSKVA. Rusko v piatok kritizovalo západné štáty za to, že odmietajú prijať naspäť svojich občanov, ktorí bojovali v Iraku a predovšetkým v Sýrii v radoch teroristického hnutia Islamský štát.

Ide najmä o ženy teroristov, ktoré sa nachádzajú v utečeneckých táboroch na území Sýrie. Západné krajiny sa "pokúšajú zbaviť svojich vlastných občanov" tým, že im odopierajú právo na návrat do vlasti, vyhlásila v piatok hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová.

Povedala tiež, že podľa Moskvy by utečenecké tábory na území Sýrie mala spravovať sýrska vláda, a nie vlády cudzích krajín.

Británia odmietla tehotnú tínedžerku

Krajiny, z ktorých odišli stovky ľudí bojovať po boku Islamského štátu do Sýrie a Iraku, sa teraz, po čiastočnej porážke tohto hnutia, zdráhajú prijať týchto občanov naspäť, pretože sa obávajú, že ide o stúpencov terorizmu, ktorí sú naďalej nebezpeční.

Najznámejším takýmto prípadom je kauza britskej tínedžerky Shamimy Begumovej, ktorú odmietli prijať naspäť do Británie a ktorej minulý piatok v sýrskom utečeneckom tábore zomrel syn.

Úmrtie chlapca, ktorý sa dožil len niekoľkých týždňov, vyvolalo vo Veľkej Británii vášnivé polemiky a viacerí politici začali kritizovať rozhodnutie britského ministra vnútra Sajida Javida ponechať dievča v sýrskom utečeneckom tábore.

Podľa tieňovej labouristickej ministerky vnútra Diane Abbott išlo zo strany Javida o veľmi necitlivé rozhodnutie. "Ponechať zraniteľnú mladú ženu a nevinné dieťa v utečeneckom tábore, o ktorom vieme, že je v ňom vysoká detská úmrtnosť, je morálne trestuhodné," povedala Abbott pre britský denník The Guardian.

Odseknuté hlavy jej neprekážali

Do Javida sa dokonca pustili aj niektorí konzervatívci. Podľa konzervatívneho poslanca dolnej komory britského parlamentu Phillipa Leea bolo rozhodnutie ministra vnútra motivované populizmom. "Shamima Begum mala v každom prípade strašné názory a pripojila sa k Islamskému štátu, ale bolo to v tom čase ešte dieťa, a bol to produkt našej spoločnosti. Mali sme za ňu morálnu zodpovednosť, a samozrejme aj za jej dieťa," vyhlásil Lee.

Pravdou však je, že Begum nemala názory blízke zmýšľaniu Islamského štátu iba v čase, keď v roku 2015 ušla s dvoma ďalšími spolužiačkami do Sýrie za teroristami, ale má ich aj teraz.

V sérii rozhovorov s britskými médiami trvala na tom, že svoj odchod do Sýrie neľutuje. Povedala tiež, že nemala problém s odtínaním hláv, ktoré militanti praktizovali, a ani keď videla odseknutú hlavu, neprekážalo jej to. "Podľa toho, čo o tom viem, bolo z pohľadu islamu všetko v poriadku,“ povedala pre televíziu Sky News.