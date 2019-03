Pence podporoval liečbu homosexuálov. Doma teraz privítal írskeho premiéra s partnerom

Varadkar spomenul, ako sa zmenilo Írsko.

15. mar 2019 o 13:03 Matúš Krčmárik

WASHINGTON, BRATISLAVA. Postoje odmietajúce sexuálne menšiny sú u amerického viceprezidenta Mikea Pencea natoľko známe, že si z nich uťahuje aj jeho nadriadený Donald Trump.

„Jeho sa na to nepýtajte, on by ich chcel všetkých obesiť,“ vtipkoval na jednej diskusii s právnymi akademikmi americký prezident,píše Guardian.

Ako kongresman či guvernér Indiany Pence podporoval programy na „liečenie“ homosexuálov, podpísal zákon o náboženskej slobody, ktorý poslúžil na diskrimináciu gejov.

Nedávno jeho manželka Karen prednášala na kresťanskej škole, ktorá medzi seba nepúšťa LGBT učiteľov ani študentov.

Sám sebou, proti zákonu

Vedel to aj írsky premiér Leo Varadkar, ktorý sa s Penceom stretol vo štvrtok. A na stretnutie pri príležitosti sviatku Dňa svätého Patrika priamo u Penceovcov doma zobral aj svojho manžela Matta Barretta.

Na twitteri neskôr napísal, že obaja dočkali vrelého prijatia. Zaspomínal však aj na boj za práva sexuálnych menšín, ktorý si v posledných rokoch Írsko vybojovalo až do tej miery, že na čelo vlády sa prvýkrát postavil otvorený homosexuál.

Stretnutie s matkou

„Žil som v krajine, kde snaha byť sám sebou znamenala, že porušujem vtedajšie zákony,“ povedal pred novinármi.

„To sa však teraz všetko zmenilo. Stojím tu ako líder mojej krajiny, nedokonalý a ľudský, ale hodnotený len podľa mojich politických krokov, nie podľa mojej sexuálnej orientácie, farby pokožky, pohlavia alebo viery.“

Rodiny sa stretli už minulý rok, Penceovci vtedy Varadkara pozvali k sebe domov. Teraz ho zoznámili aj s viceprezidentovou matkou, ktorej rodičia sa narodili v Írsku.